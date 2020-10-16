Перебросчика задержали с помощью камер «Сергек» (ВИДЕО)

Как показывает практика, один из наиболее распространенных способов проникновения запрещенных предметов на территорию исправительных учреждений — переброс через ограждение охраняемой территории. После установки камер видеонаблюдения во всех колониях Атырауской области ни один такой случай не остался нераскрытым. С помощью видеокамер «Сергек» все факты были своевременно раскрыты, курьеры «с воли» и «осужденные» заказчики понесли наказания.

На днях, около семи вечера, неизвестные лица перебросили через забор УГ-157/9 (атырауская мужская исправительная колония) пакет с мобильником. После этого они на машине «ВАЗ-2114» скрылись в неизвестном направлении в сторону города. Сотрудниками УГ-157/9 была дана ориентировка на вышеуказанный автомобиль в управление полиции г.Атырау для их задержания. Спустя несколько часов правонарушители были задержаны. В пакете обнаружены мобильный телефон и зарядное устройство, а также наушники.

Перебросчики задержаны и привлечены к административной ответственности по ст. 481 КоАП РК («Передача лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, запрещенных веществ, изделий и предметов»).

— Правонарушители передвигаются на автомашинах и в основном попадают на камеры, установленные по периметру учреждения, а также на городские камеры – таким образом устанавливается их маршрут. Анализ показывает, что эти лица ранее отбывали наказание в той или иной колонии, знают местность и поддерживают связь с лицами, отбывающими наказания в настоящее время, — рассказывает в пресс-службе ДУИС по Атырауской области. — Все правонарушения совершаются с умыслом передать запрещенные предметы, даже зная, что это не положено. В настоящее время устанавливается сплошное видеонаблюдение в пенитенциарных учреждениях с охватом слепых «зон», то есть, полностью ставится заслон для тех, кто совершает перебросы.

Кроме того, в ДУИС отметили, что в целях профилактики, в залах свидания прокручиваются видеоролики для посетителей, где показывают тех, кто занимается перебросом запрещенных предметов.

Пресс-служба Департамента уголовно-исполнительной системы по Атырауской области