Определились трое победителей кейс-чемпионата Atyrau Energy Challenge для IT-стартапов

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В рамках международной виртуальной выставки и онлайн-конференции VOGEC 2020 (vogec.online) прошел финал конкурса стартап-проектов нефтегазовой отрасли — Atyrau Energy Challenge, организованный Центром инноваций и международным акселератором Atyrau HUB совместно с НПО «Petrocouncil», а также с Высшим колледжем «APEC PetroTechnic» при поддержке акимата Атырауской области, НПП «Атамекен» и Astana Hub. Генеральными спонсорами конкурса выступили крупные казахстанские IT-компании: Norsec Delta Projects, Ayacom, IQ Solutions, а также компания Beeline в роли специального партнера мероприятия.

Всего было собрано 145 заявок из Нур-Султана, Алматы, Петропавловска, Караганды, Атырау, Актобе, Актау, а также Бишкека (Кыргызстан), среди которых предварительно было отобрано 29 команд для участия в менторских сессиях с экспертами отрасли.

После недели интенсивной работы с топовыми менторами в полуфинал были отобраны 11 топ-команд с наилучшими решениями. По итогам конкурса первое место с успехом завоевала команда Digital Hunters из Нур-Султана. Участники команды — студенты таких университетов, как ВШЭ, ТюмГУ, Назарбаев Университет, Астана IT-университет и Университет Дуйсбурга-Эссена. Второе место получила команда It’s aqyl (сборная команда из Алматы и Атырау) из Международного университета информационных технологий, а на третьем месте уверенно расположилась команда студентов из КБТУ — Young Innovators (города Алматы, Атырау, Нур-Султан). Призовой фонд конкурса составил 2 миллиона тенге.

Напомним, что Atyrau Energy Challenge прошел в рамках выставки VOGEC 2020, собравшей крупнейших представителей нефтегазовых и нефтесервисных компаний, поставщиков, IT-компаний и профильных вузов Казахстана, России и зарубежья.

«В этом году мы сделали максимально продуктивный формат. За полторы недели при сильной экспертной менторской поддержке стартапы проделали огромный путь от генерации идей по решению до создания настоящих бизнес-моделей, а кто-то успел создать прототипы. На протяжении всего периода мы внимательно следили за успехами каждой команды. Мы с партнерами хотим, чтобы призовой фонд послужил первой инвестицией в развитие проектов наших участников. Некоторые команды получат приглашения на резидентство в наш Хаб», — сказал директор Атырау Хаб Юлия Ким.

фото иллюстративное из открытых источников