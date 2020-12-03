Очевидцы отобрали у мужчины партию «Трамадола», засняв процесс уничтожения на видео

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В социальных сетях распространилось видео, на кадрах которого мужчина топчет ногами рассыпанные на земле лекарственные препараты. По данному факту участковыми инспекторами полиции была проведена проверка.

По словам пресс-секретаря департамента полиции Атырауской области Гульназиры Мухтаровой, по данному факту участковыми инспекторами полиции была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что инцидент произошел в микрорайоне Привокзальный-5 города Атырау.

— Двое очевидцев отобрали у мужчины партию «Трамадола», а это психотропные препараты строгого учета, использующиеся так называемыми «аптечными» наркоманами. Они показательно засняли процесс демонстративного уничтожения на видео и выложили его в соцсети, — пояснила обстоятельства видео Г. Мухтарова.

В ходе дальнейших мероприятий выяснилось, что психотропные лекарства «потерпевшему» дала его жена, которая в свою очередь получила их от своей знакомой с целью дальнейшей незаконной реализации.

В настоящее время все собранные материалы направлены в департамент Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности по Атырауской области для принятия дальнейшего решения.

Светлана НОВАК

иллюстративное фото из открытых источников