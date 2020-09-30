Об ужесточении карантина предупредил Минздрав

Министр здравоохранения РК Алексей Цой предупредил о возможном ужесточении карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вместе с тем, несмотря на стабилизацию эпидемиологической ситуации в Казахстане, мы видим, что настороженность населения падает, не всегда соблюдаются меры по ношению масок и соблюдению социальной дистанции, что может привести к распространению заболеваемости и ужесточению карантинного режима в Казахстане, как это происходит сегодня во многих странах», — сказал Алексей Цой на заседании Правителььства.

Министр также доложил о результатах рейдов.

«Результаты рейдов в регионах указывают, что с момента послабления режима карантина увеличиваются нарушения карантина: с 30,4% до 40,7%. Рост числа нарушений карантина в 10 регионах отмечается. Также не уменьшаются нарушения гражданами масочного режима. Привлечены к административному штрафу с 5 по 27 сентября 1131», — отметил глава Минздрава.

«В этой связи, акимам необходимо усилить контроль за соблюдением карантинного и масочного режимов на объектах и среди населения, а также продолжить разъяснительную работу среди населения», — заключил А. Цой.