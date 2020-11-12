Налог на роскошь предложили ввести в РК

Интересное предложение на пленарном заседании Сената Парламента высказал депутат Марат Бахтиярулы – он предложил ввести налог на роскошь, передает МИА «Казинформ».

«Президент в Послании 2019 года отметил, несмотря на повышение ВВП и доходов населения, сохраняется тенденция преимущественного разделения даже увеличивается. Это тревожный фактор. Поэтому надо уделять этому особое внимание. Для решения этого вопроса есть очень много способов, и как один из них можно ввести налог на роскошь. Введение специального налога на роскошь, как поступления в бюджет, сегодня является очень актуальным вопросом. Состоятельные казахстанцы должны нести социальную ответственность перед народом и направлять свои богатства на развитие страны. За 30 лет независимости мы стали свидетелями значительного увеличения разрыва между богатыми и бедными группами в стране. Здесь речь идет о налогообложении предметов роскоши, таких как яхта, самолеты, элитная недвижимость, дорогие автомобили, драгоценности. Я считаю, что введение налога на роскошь может создать справедливую систему налогообложения в Казахстане. В этой связи вопрос, хотелось бы узнать вашу позицию по этому поводу и планируете ли вы повысить налог на роскошь в будущем?» — обратился Марат Бахтиярулы к главе МНЭ РК. Министр национальной экономики РК Руслан Даленов поспешил заверить, что в ведомстве знают об этом. «Конечно, у нас такие планы есть. В настоящее время в налогообложении предусмотрены справедливые принципы и налог на роскошь является одним из эффективных способов. Что идет повышенный налог, высокий налог и на доходы. У нас сейчас в ИПН в размере 10% используется. У кого доход до 70 тысяч тенге, здесь используются дополнительные вычеты. То есть, у кого маленькие доходы, для них используются низкие ставки налогообложения. То есть здесь применяется дифференцированный способ. Налог на транспорт, по имущественному налогу, есть большая разница. Если стоимость имущества высокая, то, естественно, большой будет — это 0,05% до 0,05% составляет. И по налогу на транспорт тоже такая разница есть. По налогу разница составляет от 8000 до 600 000 тенге», — отметил министр.

«И вместе с тем, на алкоголь и на табак на акцизы дополнительно взимаются дополнительные налоги. И таким образом, дополнительные налоги дифференцированы. Посредством налогообложения можно снизить несбалансированность и ввести такую справедливую работу», — добавил он.

Спикер Сената Маулен Ашимбаев подвел итоги данного обсуждения.

«Здесь сенатор спрашивает, это не другие налоги, а это вопросы ИПН. Будет ли увеличен ИПН, в частности, налог на роскошь? Сейчас у нас получается одна шкала, одна единая ставка 10%. Это вопрос не одного дня. И в будущем, я думаю, в своей работе вы будете учитывать, прорабатывать данный вопрос», — заключил М. Ашимбаев.