Многодетная мать получила льготный кредит и открыла швейный цех

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Сорокалетняя Эльмира Абуева, что называется, всегда работала на себя. Сначала наемным парикмахером в салонах города, а потом открыла маленькую парикмахерскую в своей времянке. Но ее не оставляла мечта заниматься шитьем, любовь к этому занятию ей привила бабушка Сакыш еще в детстве. Сбыться мечте помогла государственная программа «Еңбек», в рамках которой она получила льготный кредит в размере 6 млн тенге.

— Бабушка была швеей, а я всегда находилась рядом, смотрела, как она это делает. Впервые я села шить на ножную машинку. Раньше работа была сдельная, называлась «фабрика на дому», бабушке привозили ткань, вату для шитья корпешек. У нее был план, и как только она вставала из-за швейной машинки, я сразу занимала ее место. Мне было интересно шить. Со временем я стала обшивать свою семью, — рассказывает швея.

С тех пор прошло много лет, у Эльмиры своя семья, у них с супругом пятеро детей. В последние годы она стала брать заказы на пошив корпешек, предметов той бастар. И как-то пришла идея заниматься швейным делом вплотную. Она обошла банки и расстроилась – там предлагали кредиты от 21 процента годовых, это неподъемно для маленького бизнеса. Знакомые посоветовали пойти в Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства.

– Я была приятно удивлена, мне как многодетной маме государство предлагало кредит на очень выгодных условиях! Во-первых, 4 процента годовых, а ведь в обычных банках беря миллион тенге, мы возвращаем практически около двух миллионов тенге. Во-вторых, нам объявили шестимесячные каникулы, то есть у нас будет время собрать клиентскую базу, начать получать первую прибыль. Это прекрасная возможность начать свое дело для многодетных матерей, как правило, им трудно работать вне дома, дети должны быть под присмотром. Под свой бизнес-проект я получила 6 миллионов тенге, купила швейную и вышивальную машины и оборудование по лазерной резке. У меня полностью укомплектованный цех и есть заказы, — отметила Эльмира Абуева.

Что интересно, карантин не остановил деятельность ее цеха. Она с помощью социальных сетей растиражировала рекламу, и заказы на құрақ көрпе, предметы той-бастар (бомбоньерки, қоржын, қалта) всегда были. Эльмира рассказывает, что люди справляли семейные торжества, хотя и не в ресторанах с размахом, но в домах все обряды проводили, а ее цех предлагал оригинальные работы в национальном стиле, совсем не то, что на рынке, поэтому спрос был и есть.

– С открытием швейного цеха у меня прибавилось приятных забот, работа в радость. Данный кредит раньше предназначался только для сельских женщин, к счастью, теперь на льготный кредит могут претендовать многодетные мамы из города. Всем многодетным мамам советую начать свое дело, ведь государство оказывает большую поддержку, – поделилась предприниматель.

Алма ТУРГАНОВА