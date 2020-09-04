Какие налоги сократят для физических лиц и бизнеса

Какие налоги предлагается оптимизировать и когда, рассказал министр национальной экономики РК Руслан Даленов в ходе онлайн брифинга, передает МИА «Казинформ».

«Уже подготовлены предложения по объединению двух налогов в один платеж и отмене одного налога. Так, предлагается налог на имущество физических лиц и земельный налог для физических лиц объединить в один платеж. Это позволит сократить издержки на заполнение квитанций, комиссии банков и так далее», — сказал Руслан Даленов. Министр также отметил, что предлагается отменить земельный налог по многоквартирным жилым домам, что позволит уменьшить ошибки при уплате налогов и освободить от сложных расчетов. «Это коснется порядка 3 млн налогоплательщиков. Также отдельно будут рассмотрены новые предложения, например, удержание налогов с фонда уплаты труда. Можно будет посмотреть, как объединить в один платеж, это значительно упростит уплату для малого и среднего бизнеса. Также различные платы и сборы за предоставление различных разрешений, их также можно оптимизировать в укрупненные платежи. Что касается сроков внедрения… По уже подготовленным предложениям срок внедрения предполагается с 2021 года, по остальным, которые будут обсуждаться, срок введения предполагается с 2022 года», — пояснил Руслан Даленов.