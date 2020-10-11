Как казахстанским студентам попасть в Россию



Распоряжением Правительства РФ №2406-р от 20.09.2020 года разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска без ограничений всем гражданам Казахстана, в том числе обучающимся в высших и средних учебных заведениях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Посольства Республики Казахстан в РФ.

На сухопутной границе прежние ограничения, в том числе по запрету въезда в Россию на учебу, сохраняются.

В миграционной карте по прилёте студент может самостоятельно указать цель визита «Учеба», на основании чего учебное заведение оформляет регистрацию на период пребывания.

Напоминаем, что прилёт в Россию транзитом через третьи страны возможен только при наличии вида на жительство (ВНЖ) этих стран. Например, если гражданин РК решил прилететь в Россию не из Казахстана, а из Турции, в Россию его запустят только при наличии вида на жительства Турции.

Рейсы осуществляются два раза в неделю – авиакомпаниями Air Astana и «Аэрофлот». Расписание и стоимость авиабилетов уточняйте на сайтах данных авиакомпаний.

Прилетающие в Россию должны представить справку об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус с датой тестирования не ранее чем за 72 часа до вылета рейса.

Также напоминаем, что согласно изменениям в Указ Президента РФ №274 от 18.04.2020 «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», граждане Казахстана, у которых в промежуток с 15 марта по 15 декабря 2020 года истекает срок регистрации или разрешения на временное пребывание в России, могут свободно находиться в стране без обязательной постановки на учет. На этот период в их отношении штрафные санкции и депортация исключены.

Вышеуказанными изменениями также разрешается выезд граждан РК из России в Казахстан по просроченным паспортам или удостоверениям личности, если срок их действия истек после 14 марта 2020 года, но без транзита через третьи страны.