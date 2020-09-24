Как будут брать плату за проезд по дорогам

О порядке начисления платы за проезд по платным автодорогам рассказал директор филиала Дирекции платных автомобильных дорог АО «НК «QazAvtoJol» Марат Сулейменов на онлайн-брифинге, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Расчет ставок платы идет с учетом полученных данных о транспортном средстве из информационной системы МВД РК, которая позволяет в режиме реального времени передавать данные о транспортном средстве. Это грузоподъемность, государственный номерной знак, сведения о владельце, модель», – сказал М.Сулейменов.

По его словам, участки платных дорог разделены на зоны, где установлены контрольные арки. Автоматизированная система взимания платы производит начисление вне зависимости от километража внутри зоны. При этом, протяженность зоны не связана с протяженностью района. То есть, при пересечении арки контроля система фиксирует выезд транспортного средства из одной зоны и въезд в другую зону. Каждый участок платной дороги состоит из различного количества зон, в зависимости от их пересечения и формируется сумма к оплате за проезд. Проезд легкового транспорта в пределах одного района будет осуществляться без оплаты. Также директор филиала пояснил, что в соответствии со статьей 5-2 Закона об автомобильных дорогах от оплаты за пользование платными участками освобождаются: специальные транспортные средства при исполнении служебных обязанностей; автобусы, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров; легковые автомобили в пределах одного района. Для жителей поселков и сел в качестве льготы введена абонементная плата за проезд. Данный абонемент действует исключительно на транспортные средства, зарегистрированные именно в том районе, где проживает владелец. Стоимость абонемента 1 000 тенге, действует он в течение года. Для оформления абонемента нужно обратиться к оператору в пункт взимания платы и написать заявление.

«Также на сегодняшний день нами вносится дополнение в закон в части увеличения льгот. А именно предлагается освободить от оплаты ветеранов и инвалидов ВОВ и приравненных к ним лиц», – сообщил М.Сулейменов.