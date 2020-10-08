Известный адвокат проведет консультацию для жителей Атырау

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14 октября в 19.00 часов (по местному времени) в рамках проекта «ADAL KOMEK» известный адвокат и правозащитник АЙМАН УМАРОВА проведет онлайн-консультацию для социально уязвимых слоев населения Атырауской области.

Напишите интересующие вас вопросы на номер WhatsApp: +7 776 577 92 67 (можно также прислать видео или текст с указанием того, что вы из Атырау).

Консультации будут проводиться публично. Некоторые вопросы могут быть опубликованы в социальных сетях и использованы в телевизионных программах.

Источник: страница Айман Умаровой в Facebook

Фото из открытых источников

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