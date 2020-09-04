Газетам — быть!

Вчера в Индерском районе состоялось очередное заседание Клуба главных редакторов при ТОО «Атырау-Акпарат».



Перед началом работы Клуба все участники мероприятия возложили цветы к памятникам поэтов Мурат Монкеулы и Табылды Досымова.

Само же заседание прошло в районном Доме культуры.



Приветственным словом выступил аким Индерского района Мейирим Калауи, который рассказал о социально- экономическом развитии региона и о предстоящих задачах в свете нового в Посланич Президента страны.

Затем о всесторонней пропаганде стратегического документа года в средствах массовой информации рассказал советник директора ТОО «Атырау-Акпарат» Исатай Балмагамбетов. Заведующая отделом районных газет Лена Нурбаева в своём докладе изложила об успехах и пробелах районных газет. Взявший слово председатель Клуба, ветеран журналистики Танатар Дарелов проанализировал творчество региональных газет.



Но завершил свою речь он совершенно неожиданно, заявив о своем желании сложить свои полномочия руководителя Клуба и предложил на эту должность главного редактора газеты «Дендер» Жаная Амантурлина. Коллеги единогласно поддержали кандидатуру. Подытожил заседание Клуба главных редакторов директор ТОО «Атырау-Акпарат» Ыскак Егембердиев. В своей речи руководитель медиа-холдинга подробно изложил дальнейшее развитие как самого товарищества «Атырау-Акпарат», так перспективы Клуба главных редакторов.