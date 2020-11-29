COVID-19: 18 новых случаев в Атырау

За прошедшие сутки зарегистрировано 826 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 18 в Атырауской области.
Всего в стране подтверждено 130 865 случаев. Из них большинство зарегистрировано в Восточно-Казахстанской области – 135, Павлодарской – 120, Северо-Казахстанской – 105, в Акмолинской – 86, Костанайской – 85. В Западно-Казахстанской – 39, в Алматинской – 33, в Карагандинской – 25, Жамбылской – 14 новых случаев.
Меньше всего в Актюбинской (1), Туркестанской – (2) и Кызылординской (1) областях. В Мангистауской области ни одного случая. В городах Нур-Султан (83), в Алматы (73) и Шымкент (6) новый случаев коронавирусной инфекции.
Всего в стране подтверждено 128 400 случаев.
За прошедшие сутки в стране выздоровели 143 человека:
в Алматинской области – 7
в Атырауской области – 3
в ЗКО – 17
в Карагандинской области – 14
в Костанайской области – 4
в Павлодарской области – 60
в СКО – 38
Всего в стране выздоровели – 116 187 человека от COVID-19.