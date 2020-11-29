COVID-19: 18 новых случаев в Атырау

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За прошедшие сутки зарегистрировано 826 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 18 в Атырауской области.

Всего в стране подтверждено 130 865 случаев. Из них большинство зарегистрировано в Восточно-Казахстанской области – 135, Павлодарской – 120, Северо-Казахстанской – 105, в Акмолинской – 86, Костанайской – 85. В Западно-Казахстанской – 39, в Алматинской – 33, в Карагандинской – 25, Жамбылской – 14 новых случаев.

Меньше всего в Актюбинской (1), Туркестанской – (2) и Кызылординской (1) областях. В Мангистауской области ни одного случая. В городах Нур-Султан (83), в Алматы (73) и Шымкент (6) новый случаев коронавирусной инфекции.

Всего в стране подтверждено 128 400 случаев.

За прошедшие сутки в стране выздоровели 143 человека:

в Алматинской области – 7

в Атырауской области – 3

в ЗКО – 17

в Карагандинской области – 14

в Костанайской области – 4

в Павлодарской области – 60

в СКО – 38

Всего в стране выздоровели – 116 187 человека от COVID-19.