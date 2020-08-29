Атыраусцев наградили ко Дню Конституции РК

28 августа Указом Президента РК группа атыраусцев, внесших значительный вклад в развитие региона, награждена праздничными медалями, сообщает региональная служба коммуникаций.

Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов вручил атыраусцам юбилейную медаль «25 лет Конституции Казахстана». Поздравив участников, глава региона отметил важность этого праздника для всего народа Казахстана.

— Сердечно поздравляю вас с Днем Конституции Республики Казахстан! Наша Конституция — это основа независимости, источник законности и справедливости, которые являются гарантом развития и процветания нашей страны, — сказал аким области Махамбет Досмухамбетов.