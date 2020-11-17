В Кульсары выявлены наркоманы-малолетки

В Жылыойском районе десять подростков состоят на учете в центре психологического здоровья (бывший наркодиспансер – Прим. автора). При этом самому младшему наркоману – 11 лет. Об этом стало известно на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, прошедшем под председательством заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой.

Как сообщил заместитель акима Жылыойского района Ануар Шакиров, пять подростков, которые регулярно употребляли психотропные вещества – школьники, остальные – студенты колледжей и университета. Двое из них являются родными братьями, старшему из которых 13 лет, а младшему – одиннадцать. Дети растут в полной семье, однако родители – безработные. Другому малолетнему наркоману тоже 11 лет, он учится в шестом классе. Его воспитывает мать-одиночка, которая на данный момент также числится безработной. Среди тех, кто взят на учет в центре психологического здоровья, есть и девочка. Одиннадцатиклассница, которая употребляла наркотики, живет с матерью и старшим братом.

Бакытгуль Хаменова в свою очередь поручила инспекторам школ, психологам и районному отделу образования поработать с каждым подростком, выяснить причины и взять под контроль ситуацию.

На заседании члены комиссии также были обсудили, какие профилактические меры принимаются по содержанию детских игровых площадок, проводится работа с лицами, которые состоят на учете в лечебных учреждениях и полиции. Как было отмечено здесь же, по городу установлена 221 детская площадка, а 40 игровые зоны местные власти планируют капитально отремонтировать.

Ляззат САЛИМОВА

Фото Ануара АБИЛГАЗИЕВА