Коронавирус: больше всего заболевших у нас и в ВКО

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 52 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 1
Акмолинская область — 3
Актюбинская область — 2
Алматинская область — 4
Атырауская область — 11
Восточно-Казахстанская область — 11
Западно-Казахстанская область — 6
Карагандинская область — 5
Костанайская область — 3
Павлодарская область — 1
Северо-Казахстанская область — 5
Всего в стране выявлены 106855 заболевших.