Коронавирус: больше всего заболевших у нас и в ВКО



За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 52 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 1

Акмолинская область — 3

Актюбинская область — 2

Алматинская область — 4

Атырауская область — 11

Восточно-Казахстанская область — 11

Западно-Казахстанская область — 6

Карагандинская область — 5

Костанайская область — 3

Павлодарская область — 1

Северо-Казахстанская область — 5

Всего в стране выявлены 106855 заболевших.