Коронавирус: больше всего заболевших у нас и в ВКО

Медицина
38


За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 52 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz. 

В разрезе регионов: 

город Нур-Султан — 1 

Акмолинская область — 3 

Актюбинская область — 2 

Алматинская область — 4 

Атырауская область — 11 

Восточно-Казахстанская область — 11 

Западно-Казахстанская область — 6 

Карагандинская область — 5 

Костанайская область — 3 

Павлодарская область — 1 

Северо-Казахстанская область — 5 

Всего в стране выявлены 106855 заболевших.

Related Posts

14 сентября 2020 0

Кампания прикрепления: с 15 сентября по 15 ноября можно выбрать поликлинику для прикрепления

14 сентября 2020 0

Коронавирус: новый антирекорд

13 сентября 2020 0

Коронавирус: число пневмоний не снижается

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *