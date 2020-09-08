Лирика графика

Айса Утаралиев – председатель Атырауского филиала Союза художников Казахстана – стал главным гостем онлайн-встречи ценителей художественного и декоративно-прикладного искусства, организованной областным музеем.

Известный в регионе художник и педагог Айса Утаралиев почти четверть века работает в сфере изобразительного искусства. Графические работы художника удивляют не только зрителей, но и искусствоведов. Его произведения пронизаны лирикой и в то же время убедительны, обладают национальным характером. По словам самого художника, в своих картинах он пытается раскрыть красоту простой жизни своей родной земли, выразить свою любовь к ней.

Айса Утаралиев родился и вырос на земле Тайсойгана, выпускник Алматинского художественного училища имени Гоголя и художественно-графического факультета государственного педагогического института имени Абая. Выставлялся за рубежом, в том числе в знаменитом городе ценителей высокой культуры живописи – Венеции.

О художнике и его картинах «Мисс Сарайшык», «Одинокий тополь», «Кобыланды батыр» и других рассказала организатор музея Инкар Калекесова в онлайн-лекции «Көңіл көкжиегі».

Марина КУАНЫШЕВА