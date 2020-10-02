Концерт на расстоянии

Сорокаминутный онлайн-концерт подготовили музыканты фольклорного ансамбля «Мұрагер» при Атырауской областной филармонии имени Н. Жантурина.

Концерт открыл кюй Сугура «Ыңғай төк» или «Ыңғай төкпе», означающий в переводе – «легкий, удобный». Но насколько он соответствует своему названию? Кюй сначала набегает, обволакивает как прохладный ветер, рисуя в голове образы счастливой кочевой жизни: скакун, летящий по вольной степи, запах жусана и бесконечное небо. Но затем появляется невыразимое вечное страдание. Начинаешь понимать, что и дух устает, мужество исчерпывается. Этот кюй как брошенный назад взгляд отлетающей души, в нем сконцентрировался весь опыт, вся усталость многотысячелетней истории. Чувство обреченности и стремления к почетной светлой смерти выражено в кюе Сугура «Ыңғай төкпе».

Еще одно музыкальное произведение, которое исполнили артисты, – кюй Сакена Турысбека «Ақ жауын». Автор кюя С. Турысбек очень популярен среди ценителей казахской музыки. Кюй «Ақ жауын» — это одна сплошная искренняя и душевная мелодия. Она настраивает на позитив и глубокие мысли. Ансамблю «Мұрагер» удалось полностью передать все замыслы композитора.

Еще один кюй «Торжорға» исполнен в честь 175-летия Абая. В свое время сын Абая Абдрахман попал в больницу в г. Верном, и его младший брат Магауя был послан отцом присматривать за больным. На столичном базаре Магауя встретил известного человека по имени Дат. Узнав, что Магауя — сын Абая, Дат подарил ему скакуна по кличке «Торжорға». Этот факт высокохудожественно показан в романе Мухтара Ауэзова «Путь Абая». Поэт подарил красивого жеребца своему сыну Абдрахману с намерением поднять ему настроение и с пожеланием, чтобы парень побыстрее пошел на поправку и оседлал его, а сам, воодушевленный таким вниманием незнакомого человека, сочинил кюй «Торжорға», который исполняется легко, динамично, с настроением.

На концерте также выступили с танцевальными номерами под аккомпанемент музыкантов хореографический ансамбль «Инжу Маржан», солистки филармонии Ханзада Сакипова и Бактоты Какимова. Завершился онлайн-концерт известной песней Едиля Кусаинова «Атырау – Алтын Орда». Напомним, Едил Кусаинов родился и вырос в Атырау, его родители Сейлхан и Раушан Кусаиновы стали основоположниками Атырауского музыкального училища, внесли неоценимый вклад в развитие культуры нашей области. И, конечно же, для Едиля Кусаинова, который на сегодня стал узнаваемым человеком, деятелем культуры, хорошо известным как композитор и этномузыкант, хотя он уже много лет живет и успешно работает в Алматы, Атырау всегда был и останется дорогим сердцу городом. Отсюда и песня с таким названием «Атырау — Алтын Орда».

— Мы всегда выступали перед полной аудиторией. Исключение составляли только фонограммы, которые записывались в качестве заставки для клипов, для фоновой музыки. Поэтому выступать на сцене без зрителей в концертном зале очень нелегко. Ведь зал дает особую энергетику, силу, эмоции. Этим артист и питается, — говорит солистка филармонии Ханзада Сахипова. — Мы понимаем, конечно, что эти ограничения связаны с вынужденными мерами в связи с пандемией, и с нетерпением ждем своих зрителей. Надеемся, что осень пройдет спокойно, и мы сможем встретиться с вами на своих концертах.

Марина КУАНЫШЕВА