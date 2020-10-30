Пространство неубранства

Ожидая ежедневно утром маршрутный автобус, становлюсь уже который месяц свидетелем нелицеприятной картины. Тротуарная плитка, покрывающая площадку автобусной остановки, уложена по принципу абы как и так сойдет, хотя остановка новая, и смонтировали ее буквально в прошлом году. Однако это касается не только данной, но и других остановок, где произвели замену старых на новые. Такое ощущение, что брусчатку укладывали либо строители, у которых руки выросли не из тех мест, либо только-только научившиеся своему ремеслу новички.

Касаясь темы брусчатки, хочется отметить, что она «плывет буграми», отваливается или раскидана как попало, и не только на остановках. Это, конечно же, можно списать на особенности местной суглинистой почвы, липкой и проваливающейся из-за высокого уровня грунтовых вод. Но спрашивается: а где же основа, на которую кладут эту самую брусчатку? И вообще, время от времени за качеством пешеходных дорожек, автобусными остановками, уличными лавочками надобно бы присматривать и приводить их в порядок, ремонтировать, менять.

К примеру, в плачевное состояние пришли многие скамейки, установленные лет 8-10 назад на набережной в левобережной части города. Года три назад их вроде как покрасили, но краска оказалась некачественной и под влиянием природных факторов она облупилась. Иной раз брусчатку вытаскивают некоторые несознательные граждане, используя ее при ловле рыбы на реке. Наиболее ярко такая картина наблюдается на малолюдной набережной в районе Первого участка за городскими водоочистными сооружениями. Не лучше обстоят дела тут и с освещением. Можно сказать, освещение набережки практически отсутствует от гостиницы «Шагала» до моста «Бейбарыс» и далее до моста Мечникова – Баймуханова.

Переходя к теме освещения городского пространства, нельзя не отметить проект освещения городских дворов, удачно стартовавший летом-осенью 2019 года, но почему-то не доведенный до логичес­кого конца. Впервые за многие годы во дворах атырауских многоэтажек стало по ночам непривычно светло и ярко. Однако часть установленных в прош­лом году столбов освещения со светодиодными лампами нынешней осенью перестали включать. И эти дворы вновь стоят в полумраке или вовсе впотьмах, получается, вернулись к тому, от чего ушли. И к тому же, установку новых опор освещения во дворах, как выяснилось, пока что приостановили. А жаль. Ведь впереди зима, рано темнеет. Можно было бы реанимировать этот проект и наладить освещение городских дворов.

Отметим еще один проект – освещение пешеходных переходов. Между прочим, «ПК» одна из первых затронула эту проблематику после серии ДТП на дорогах Атырау, когда пешеходов на «зебрах» автомашины буквально переезжали. И тогда прежнее руководство горакимата приняло решение повсеместно освещать пешеходные переходы на манер европейских городов, дабы минимизировать людские потери на дорогах. Правда, говорить о Европе у нас неуместно.

Некоторые пешеходные переходы, где установили столбы освещения с динамичными светящимися знаками, уже не работают, а восстанавливать их не торопятся. Так что, согласно урбанистическим подходам, территория г. Атырау требует доработки и доведения до ума во всех ее смыслах. А начатые проекты желательно результативно закончить.

Тимур КАЗИЕВ