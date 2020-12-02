В Атырау строятся более 20 объектов образования

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Помимо строительства, в регионе ведется и капремонт общеобразовательных и дошкольных учреждений. Об этом в ходе онлайн-брифинга на площадке РСК проинформировал и.о. руководителя управления строительства Атырауской области Мерей Жантуреев.

— В регионе ведется строительство 15 детских садов, в том числе 9 в рамках государственно-частного партнерства, из них 4 детсада на 1 130 мест введены в эксплуатацию. В регионе строят ряд общежитий для студентов, дома культуры, зоны отдыха, спортивные объекты и объекты здравоохранения. Поэтапно решается вопрос трехсменных и аварийных школ. Строится 10 школ на 5 204 места. Из них 3 школы на 1324 места будут сданы до конца текущего года, — сказал Мерей Жантуреев.

иллюстрированное фото из архива редакции