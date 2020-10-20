Тактильные плитки для незрячих появятся на аллее Курмангазы

По завершении реконструкции площадей имени Курмангазы, Саламата Мукашева и бульвара Каиргали Смагулова в городе будут расширены территории для озеленения.

Изменения предусматривают полное обновление брусчаток, скамеек и установку современной системы освещения, сообщает пресс-служба акимата города Атырау.

Как известно, реконструкция бульвара имени Смагулова стартовала летом, однако из-за карантинных мер срок строительных работ сдвинулся на несколько месяцев. По словам представителей отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Атырау, территорию планируется благоустроить и озеленить с учетом требований экологического законодательства.

Более того, для дальнейшего ухода за клумбами будет установлен поливочный водопровод протяженностью около 2 800 метров, а для обеспечения его бесперебойной работы будет установлено шесть резервуаров для воды. Кроме саженцев лиственных пород, планируется также разбить цветники и газоны с подготовкой почвы на 13 тыс. квадратных метров. Главным украшением площади станет музыкальный фонтан с подсветкой.

Благоустройство аллеи Курмангазы предусматривает замену брусчатки, обновление действующего фонтана и благоустройство территории вокруг памятника.

Еще одно новшество, которое будет внедрено в рамках реконструкции – установка тактильных плит. Специальное приспособление для незрячих людей можно будет увидеть на всех трех площадях города. Собственно, и строительство затянулось из-за изменений, внесенных в проектно-сметную документацию после учета тактильных плиток. Таким образом, будут сэкономлены и средства.

Стоит также отметить, что реконструкция площади имени Мукашева в микрорайоне «Привокзальный» подходит к концу. Ее планируют открыть в ноябре этого года. В отличие от других объектов, там предусмотрена детская игровая площадка и футбольное поле. Гранитная брусчатка будет выложена на территории общей площадью 3 500 квадратных метров.