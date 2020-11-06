Свет в моем дворе

Город
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В прошлом году в областном центре стартовал один из проектов в сфере ЖКХ – установка дворового освещения. Сегодня этот проект заморожен, работавшие лампы освещения больше не горят. В чем же дело?

Во дворах установили новые опоры освещения со сведодиодными лампами, и в прошедший осенне-зимний период они понравились жителям домов, чьи дворы стали светлыми. Однако осенью текущего года освещение во многих дворах перестали включать.

По информации пресс-службы городского акимата, планировалась установка опор освещения в 50 городских дворах многоэтажек. Работы эти были начаты, но до конца не завершены. Этот проект реализовывал филиал «Еңбек-Атырау» республиканского госпредприятия на праве хозяйственного ведения «Еңбек» учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан. В настоящее время в отношении руководства филиала «Енбек-Атырау» ведется досудебное расследование, и процесс уголовного разбирательства продолжается. Поэтому сроки реализации проекта и его окончательного завершения остаются под вопросом.

Тимур КАЗИЕВ

Фото из архива «ПК», Ануара АБИЛГАЗИЕВА

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