«Смарт Атырау» задолжал перевозчикам 457 млн тенге

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По данным Антикоррупционной службы Атырауской области, КГП «Смарт Атырау», подведомственное отделу ЖКХ города Атырау, задолжало предпринимателям-перевозчикам 457 млн тенге. Это было выявлено при антикоррупционном мониторинге в сфере субсидирования бюджетными средствами затрат перевозчиков, связанных с осуществлением социально значимых пассажирских перевозок. В городском акимате ссылаются на методику выплаты субсидий.

По данным управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области, в Прикаспии на сегодняшний день функционирует 14 организаций-перевозчиков с регулярными пассажирскими перевозками по 49 направлениям — 26 городских и пригородных, 4 внутриобластных, 17 внутрирайонных, один межобластной и один международный.

— В прошлом году пассажирским перевозчикам выплачено субсидий на сумму 1 807 490 300 тенге, а по состоянию на 8 месяцев 2020 года выплачено субсидий на сумму 1 234 200 998 тенге. До настоящего времени средства на субсидирование субъектам предпринимательства выплачиваются не в полном объеме, соответственно, такая ситуация приводит к убыткам субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в данной сфере. В состав комиссии по тарифу, созданному для определения достоверности представленных перевозчиком расчетов, формирования предложений в перечень социально значимых сообщений, подлежащих субсидированию, представители юридических лиц и автотранспортных общественных объединений включены не были, — проинформировала пресс-секретарь Антикоррупционной службы Айдана Аманиязова.

По словам представителей объединения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц «Ассоциация пассажирских перевозок города Атырау», выделяемая субсидия рассчитывается вышеуказанной комиссией, и сумма, утвержденная местным маслихатом, не покрывает расходы на льготных пассажиров. По мнению членов ассоциации, из-за отсутствия в составе комиссии представителей Ассоциации объемы выделяемых субсидий не будут рассчитываться должным образом или будут уменьшаться. По предложению Антикоррупционной службы по Атырауской области было издано распоряжение акима области, и в состав комиссии по тарифам на пассажирские перевозки были включены представители Объединения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Ассоциации пассажирских перевозок.

Обоснованность возникших претензий со стороны предпринимателей отражена в обращении объединения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц «Ассоциация пассажирских перевозок города Атырау» в Атырауский филиал НПП «Атамекен».

— На сегодняшний день перевозчикам предоставлена скидка в 30 процентов на перевозку школьников, пенсионеров, ветеранов, инвалидов и т.д. На данный момент КГП «Смарт Атырау» должен перевозчикам 457 млн тенге. Эта сумма подтверждена актом выполненных перевозчиком работ, счетами-фактурами и актом идентификации, — заявила Айдана Амаянизова.

В свою очередь, в пресс-службе городского акимата пояснили, что в состав рабочей комиссии по утверждению тарифов на социально значимые маршруты входят не только представители акимата, а в обязательном порядке представители РПП «Атамекен», партии «Nur Otan», председатель Ассоциации перевозчиков г. Атырау.

— Этот вопрос рассматривала специальная комиссия. В целом, так как речь идет о государственных средствах, можем сказать, что есть утвержденная методика (выплаты субсидий за льготников – Авт.), этому документу и следует горакимат, — проинформировали в пресс-службе акимата города Атырау.

Между тем по инициативе Антикора вопросы полного возмещения и дальнейшего выделения средств по субсидированию расходов субъектов пассажирских перевозок будут рассмотрены на заседании областного маслихата, то есть 9 декабря.

Светлана НОВАК

иллюстративное фото из архива редакции