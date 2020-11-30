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Новые трансформаторные подстанции устанавливают в пригородных поселках Атырау

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Город
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Акимат Атырау получил 50 новых трансформаторных подстанций, что решит многолетнюю проблему с энергоснабжением части микрорайонов города и пригородных поселков. Сейчас ведется замена трансформаторов, как в многоэтажных жилых массивах, так и в частном секторе пригорода.

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По сообщению пресс-службы городского акимата, в микрорайоне «Лесхоз», где насчитывается 32 улицы, по распределению городского отдела ЖКХ дополнительно к действующим в этом микрорайоне трансформаторам были установлены еще два новых мощностью по 630 кВА каждый. Жителям микрорайона «Толкын» электроэнергия теперь подается с помощью нового трансформатора. Кроме того, энергетики также установили новые трансформаторы в микрорайоне «Жеруйык» и в пригородном сельском округе Аксай. Также проинформировали, что на очереди жилые массивы «Старый аэропорт», «Геолог», «Балыкши» и «Жумыскер». Всего 5 тысяч семей.

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