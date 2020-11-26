В подвале жилого дома по улице Огородной была проведена дератизация

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По сообщению пресс-службы акимата города Атырау, подвал жилого дома по адресу: ул. Огородная, 1, о состоянии которого была опубликована информация в социальной сети, в очередной раз был очищен и продезинфицирован, проведена тщательная дератизация.

«По закону воду, скопившуюся в подвале, должны откачивать и очищать его сами жители. Вместе с тем, раз в два-три месяца подвальное помещение обрабатывают работники городского отдела ЖКХ. В последний раз они проводили очистку десять дней назад» — говорится в сообщении.

Проблема жителей дома, находящегося по адресу: г. Атырау, ул. Огородная, 1, существует уже несколько лет. Дом был сдан в эксплуатацию в 1991 году. По словам жителей, подвал каждые два-три месяца наполняется сточной водой из-за засорения устаревшей системы канализации. В текущем году акиматом города Атырау был проведен большой объем работ по решению наболевшего вопроса, связанного с состоянием систем канализации в старых жилых домах. Для решения этой ситуации привлекались даже спонсоры.

Всего насчитывается 16 домов с аналогичной проблемой, находящихся по улице Огородной. В соответствии со статьей 2 п. 14 и ст. 32 Закона Республики Казахстан «О жилищных отношениях» все жилищные сети ремонтируются с участием собственников квартир. Кондоминиум «Игилик», созданный для обслуживания этих домов, был вынужден объявить банкротство из-за отсутствия поступлений от владельцев квартир. Жилищная инспекция регулярно предупреждает домовладельцев об их личной ответственности.

После завершения работ в мкр. Авангард будут предприняты меры по очищению затопленных подвалов в домах по ул. Огородной. Сегодня по данному адресу была направлена аварийная бригада ЖКХ, которая провела осушку подвала, дератизационные и дезинфекционные работы. В результате подвальные помещения домов №№2, 3, 8, 16 в микрорайоне Авангард-2 были полностью очищены от воды. Акимат города в ближайшее время рассматривает радикальное решение этой проблемы.