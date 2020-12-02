URAN: Выразили благодарность акимату города Атырау

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Представители общественного объединения «Ұран» встретились с акимом города Атырау Кайратом Оразбаевым, сообщает служба коммуникаций Атырауской области.

На встрече также присутствовали местные общественные активисты и блогеры. Аким города дал ответы на ряд заданных вопросов, и подробно рассказал о проделанной работе. Например, градоначальник отметил, что вопрос об аварийных общежитиях, который был озвучен во время встречи, находится на особом контроле у местных властей.

В этом году в новые благоустроенные квартиры переехали 813 семей, ранее живших в аварийном жилье. Таким образом, 40% населения, проживавших в ветхих домах, переехало в новое жилье. В ближайшие годы в области планируется решить проблему аварийного и ветхого жилья за счет сдачи более 1500 новых квартир.

В этих целях до конца года будут обеспечены новым жильем жители общежития по ул. Молдагалиева 30, 33 А и общежития по ул. Тулебаева 44.

В ходе беседы аким города отметил, что буквально на днях к новым трансформаторам подключили 5 тысяч атырауских семей. Одним из главных вопросов, обсуждаемых на встрече, был об экологической ситуации в Атырау. На сегодня в городе разработана «Дорожная карта» для комплексного решения экологических проблем.

Согласно «Дорожной карте», в регионе планируется снизить объем вредных выбросов, загрязняющих воздух с 300 тысяч тонн до 264,3 тысяч тонн. Вместе с этим, в текущем году началось масштабное озеленение города.

Общественные активисты Атырау остановились на том, что многие проблемные вопросы тянутся из года в год, и чтобы их решить необходима комплексная работа. Они отметили, что несмотря на то, что с момента назначения акимов области и города прошло менее года и невзирая на пандемию, в регионе проделана большая работа.

В ходе встречи координатор общественного объединения «Ұран» Файзолла Каменов поблагодарил местную власть и общественных активистов за совместную и плодотворную работу по решению проблем, волнующих население.

« Мы прибыли сюда не для того, чтобы обвинить в чем- то друг друга, а для того, чтобы помочь. Мы видим, что в регионе есть свои честные и активные общественники. Удачи в вашей работе. Спасибо!» — сказал Файзолла Каменов.

В ходе собрания, на котором присутствовали местные блогеры и общественные активисты, были затронуты личные проблемы граждан, озвучены вопросы аварийного жилья и экологической ситуации.

Пресс-секретарь акима Атырауской области Ержан Калымбайулы прокомментировал видео, снятое перед областным акиматом и опубликованное ОО «Ұран».

“Встреча общественного объединения «Ұран» с акимом Атырауской области не планировалась. Пресс-секретарь объединения позвонил к обеду 30 ноября, и сказал, что они в течении дня хотят встретиться с главой региона. Я ответил, что у него к сожалению не будет свободного времени, потому как график работы был спланирован заранее. В связи с этим, мы договорились о встрече с акимом города, поскольку поднимаемые ими вопросы касались именно городских тем. Встреча была запланирована на 15.30. Однако, в 15.00 пресс-секретарь объединения позвонил и сказал, что они находятся перед акиматом области и хотят встретиться с главой региона.

Так как у Махамбета Досмухамбетова был очень плотный график работы, и встречи назначено не было, я объяснил представителям «Ұран» , что аким города ждет их. Они встретились с градоначальником и получили ответы на все свои вопросы », — сказал пресс-секретарь акима Атырауской области Ержан Калымбайулы.

По его словам, акимат области активно реализует концепцию «слышащего государства» за счет использования новых средств коммуникации. Отметим, что с начала года акимы всех уровней Атырауской области лично приняли 1479 человек. Глава региона провел 10 приемов и лично принял 123 человека, более 1800 человек получили персональные консультации в общественной приемной акимата области.

В круглосуточный единый контакт-центр 109 обратилось 401 604 человека, кроме того 396 938 граждан позвонили в единую диспетчерскую службу 112. Вместе с этим ежедневно, более 20 тысяч человек, подписанных на телеграм-канал акимата Атырауской области, получают ответы на свои вопросы.