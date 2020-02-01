Угодно душе, неугодно кошельку

«В десяти регионах допущено превышение среднереспубликанского уровня цен (10,4%) на социально значимые продовольственные товары, – обратил внимание глава Правительства Аскар Мамин на недавнем расширенном заседании по итогам 2019 года. –Наибольший рост цен зафиксирован в городах: Атырау – на 13,2%, Павлодар – 13,1%, Нур—Султан – 12,9%».

Как известно, правительство определило 19 наименований товаров первой необходимости. Именно на них, по заявлению Премьер-министра, и выросли цены в регионах, в том числе нашем. И что самое главное, этот факт подтвердит любойжитель Атырау, какой бы аргумент ни предъявляливласть имущие.

Наш небольшой экскурс по магазинам показал, что у нас можно купить все, что душе угодно. Толькоугодно ли кошельку? Цены разнятся с перевесом в сто тенге. Например, масло подсолнечное, которое входит в число 19 продуктов первой необходимости, стоит от 450 до 550 тенге за одно и то же наименование. Рис шлифованный на рынкеможно приобрести по 320, а в супермаркетах по 350 тенге за килограмм. Такое же расхождение с ценниками на сахар. Килограмм сладкого песка стоит от 200 до 260 тенге. И, конечно, всехинтересует стоимость мяса. Оно на рынках продается от 1700 и до 2200 тенге за кило. Причем цифру «1700» можно встретить от случая к случаю, поэтому кому как повезет.

– Цены эти совокупные, берутся средние показатели. Ажиотажа, что в Атырау самые дорогие продукты, нет, – заверил нас руководитель Атырауского областного управления сельского хозяйства Кайрат Нурлыбаев. – На цены влияет и сезон. К исходу зимы запасы заканчиваются. Для недопущения повышения цен у нас имеетсястабфонд, который курирует цены на рынках. На данный момент по всем основным наименованиям наблюдается стабильное положение.

Директор коммунального рынка «Сарайшык» Кадыргали Турганов уверен, что во многом виноваты перекупщики. На рынке все можно приобрести по приемлемым ценам, но многие предпочитают отправиться в ближайший магазин и купить мясо по 2400 тенге, хотя такое же по 1850 тенге есть и в «Сарайшыке», считает он.

– Цены на основные продукты питания у нас держатся по показателям осени 2019 года. Как картофель в октябре стоил 90-100 тенге за килограмм, так он и сейчас столько же стоит. Имеется большой запас капусты и других овощей. Яйца – 28-30 тенге за штуку в зависимости от сорта, а в других магазинах – по 34 тенгеотпускают, – сообщил Кадыргали Турганов.

На рынке «Сарайшык» есть большой стенд с девятнадцатью наименованиями основных продуктов питания. Там указано, что молокоместное 2,5% жирности реализуется по 230 тенге, хотя ценник на прилавках указывает, что молоко стоит 300 тенге за литр.

Что касается самого главного продукта – хлеба, то цена на него варьируется от 70 до 95 тенге. Как отметила заместитель руководителя городского отдела предпринимательства и сельского хозяйства Алтынай Ерубаева, все зависит от производителя, от того, по какой стоимости он купил муку. Например, один предприниматель реализует хлеб по 65 тенге за буханку, а другой – по 90 тенге.

– Живу в микрорайоне Балыкши, – рассказывает Макпал апай. – Рынок «Сарайшык» расположен далеко, поэтому отовариваюсь в магазине рядом с домом. Тут все есть – и мясо, и картошка, правда,по высокой цене. Но что поделать, если я поеду на базар, а как потом до дома добираться? Маршрут №30А очень редко ездит.

– Я стабильно езжу на рынок раз в месяц, – делится опытом горожанка Орын Сарбасова. – Если отправиться после обеда, тогда можно найти мясо по 1700 тенге. Ведь больше всего денег «на продукты» тратится именно на мясо.

– Уже третий год подряд реализую на рынках изделия из куриного мяса, – рассказал «ПК» один из жителей Уральска, работающий на атыраускомрынке. – У нас в селе Байтерек большое птичье хозяйство, есть цех по производству изделий из курицы. Продукты привозим в Атырау, так как это очень выгодно. В Уральске нам приходится продавать куриные голени по 900 тенге за кило, а здесь – по 1200 тенге. Также из Уральска привозим мясо, молоко и многие изделия, которые пользуются спросом. Даже если путь неблизкий, все-таки приходится преодолевать более пятисот километров, все равно выгодно здесь продавать, так как покупательская способность в Атырау лучше.

Марина КУАНЫШЕВА,

По сообщению Национального банка Республики Казахстан, подорожавшие продукты питания внесли наибольший вклад в инфляцию. Сильно подорожали хлебобулочные изделия и крупы. В Атырау еще летом 2019 года хлеб стоил 60 тенге, сейчас – 90 тенге. По итогам прошлогогода инфляция составила 5,4 процента, что соответствует целевому коридору 4-6 процентов. Наибольший вклад в инфляцию внесли продовольственные товары, подорожавшие на 9,6 процента, преимущественно за счет хлебобулочных изделий и круп, где рост цены составил 16 процентов.