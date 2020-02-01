На что и насколько поднялись цены в регионе. Почему?

Новости, Социум
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«В десяти регионах допущено превышение среднереспубликанского уровня цен (10,4%) на социально значимые продовольственные товары,  обратил внимание глава Правительства Аскар Мамин на недавнем расширенном заседании по итогам 2019 года.  Наибольший рост цен зафиксирован в городах: Атырау  на 13,2%, Павлодар – 13,1%, НурСултан – 12,9%».

Как известно, правительство определило 19 наименований товаров первой необходимости. Именно на них, по заявлению Премьер-министра, и выросли цены в регионах, в том числе нашем. И что самое главное, этот факт подтвердит любойжитель Атырау, какой бы аргумент ни предъявляливласть имущие. Наш небольшой экскурс по магазинам показал, что у нас можно купить все, что душе угодно. Только угодно ли кошельку?

Более подробно о ценообразовании по –атыраускичитайте в рубрике Статьи. Корреспонденции. Интервью

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