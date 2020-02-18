На штрафстоянку отправили 270 авто должников

В Атырау за неделю отправили на штрафстоянку 270 авто должников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В завершившемся оперативно-профилактическом мероприятии «Борышкер» приняли участие свыше 250 полицейских, а также частные судебные исполнители. Цель мероприятия – повысить эффективность взыскания административных штрафов, наложенных органами внутренних дел. Результат работы – за неделю взыскано более 20 миллион тенге долгов. На штрафстоянку отправлено больше 270 автомашин водителей-должников, 140 из которых выявлены при помощи передвижного комплекса «Автоураган». В числе водворенных на штрафстоянку более 170 автомашин, зарегистрированных в Российской Федерации и свыше 70 – в Республике Армения», — сообщает пресс-служба ДП региона.

Информируя, что еще более 1100 нарушителям правил дорожного движения, выявленными камерами видеонаблюдения ЦОУ, вручены предписания о необходимости своевременной оплаты штрафов на общую сумму свыше 9 миллион тенге



Виктор Бакурский