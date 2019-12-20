Жизнь коммунального хозяйства

Что сделано в уходящем году в сфере жилищно-коммунального хозяйства Атырауского региона? Об этом на встрече с журналистами рассказал руководитель областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурат Игалиев.

Вода

В первую очередь, главный коммунальщик области коснулся вопросов водообеспечения населенных пунктов. Сегодня в семи районах области из 153 сельских населенных пунктов 121 село и аул охвачены централизованным водоснабжением. В них проживают 284 495 человек. В 19 населенных пунктов воду по-прежнему доставляют водовозами.

— В 2019 году из бюджета было выделено 689 млн 197 тысяч тенге, из которых 300 млн тенге — это средства из республиканской казны, а 389,197 млн тенге — из местного бюджета, — сообщил Мурат Игалиев. — На эти средства осуществляется строительство десяти объектов водоснабжения, в основном, в Курмангазинском районе. За период 2011-2019 годов было завершено и сдано в эксплуатацию 108 объектов водоснабжения, и обеспеченность питьевой водой в регионе увеличилась с 52 до 79%. Кроме того, для подключения водоочистных сооружений, расположенных в селах Курмангазы, Нуржау, Орлы, Кадырка, Жумекен, Дашино, к водоводу «Астрахань — Курмангазы — Мангышлак» из местного бюджета выделено 392,9 млн тенге. Из местного бюджета финансовые средства направлены на разработку проектно-сметной документации для шести населенных пунктов. Это — строительство водопровода в селах Алга, Караколь, Голбин, Кокарна Курмангазинского района общей стоимостью 416 млн тенге. Далее, это — реконструкция водоочистного сооружения и внутрипоселкового водопровода в селах Котяевка и Кудряшово того же района стоимостью 803,9 млн тенге.

— При осуществлении данных плановых работ из 153 сельских населенных пунктов питьевой водой будут охвачены 132 населенных пункта, — отметил Мурат Игалиев.

Канализация

В левобережной части Атырау строится канализационно-очистное сооружение (КОС) мощностью 70 тысяч кубометров в сутки. Сумма контракта на возведение объекта составляет 9 млрд 927 млн тенге. Так, в 2017-2018 годах на КОС было выделено 1,6 млрд тенге, а в 2019 году через кредитные средства направлено еще 5,031 млрд тенге. По словам спикера, сегодня весь объем выделенных средств освоен. При этом, оставшиеся 3,338 млрд тенге предусмотрены на 2020 год.

— В декабре для КОС левобережья начнутся пусконаладочные работы и они будут полностью завершены весной 2020 года, — сообщил руководитель облуправления энергетики и ЖКХ. — Для реконструкции канализационно-очистных сооружений в правобережной части Атырау ведется разработка проектно-сметной документации проектировочной компанией ТОО «Курылыс ЭкспертПроект» на сумму 139,4 млн долларов США. Мощность проектируемого КОС составляет 31 тысячу кубометров в сутки с возможностью дальнейшего расширения до 60 тысяч кубометров.

Газ

По словам Мурата Игалиева, в настоящее время из 153 сельских населенных пунктов области 134 обеспечены газом. В десяти населенных пунктах Азгирского сельского округа Курмангазинского района завершены работы по газификации. Долгожданное голубое топливо пришло в дальние аулы Балкудук, Азгир, Коныртерек, Асан, Уштаган, Суюндук, Жалгызапан, Батырбек, Егинкудук, Кошалак, где в совокупности проживает около семи тысяч человек. Строительство газопроводных объектов общей стоимостью 10,3 млрд тенге велось в рамках реализации социальных программ компании НКОК.

Кроме того, начата поэтапная реализация строительства газопроводов в 13 небольших селах Махамбетского, Исатайского и Кызылкогинского районов. На сегодня в четырех селах Махамбетского района завершены строительно-монтажные работы по установке газопроводов в селах Бала Ораз, Атамбаева, Куздикара, Есмахан. Общая стоимость работ — 211,1 млн тенге. В этом году газификация на сумму 120 млн тенге ведется в селе Амангельды Исатайского района.

Электричество

В Атырауской области из местного бюджета выделены средства на разработку ПСД для строительства новых линий электропередачи в 12 населенных пунктах области. Дело в том, что в жилых домах, подключенных к электросетям в этих селах, постоянно жалуются на перебои с электричеством и перепадами в напряжении. В Атырау это семь улиц и мкр. СМП-163. Та же ситуация в г. Кульсары Жылыойского района, в четырех селах Кызылкогинского района, райцентр Аккистау и село Томан Исатайского района, аул Акколь Курмангазинского района, поселки Макат и Доссор Макатского района. Так, в г. Кульсары и ауле Жамансор Кызылкогинского района уже ведется строительство новых линий электопередачи. Общая стоимость работ составила 188,9 млн тенге, а из местного бюджета выделено 120 млн тенге.

Жилье и термомодернизация

По информации руководителя обл­управления энергетики и ЖКХ, на 1 ноября в очереди за жильем стоят 28 тысяч граждан. В 2019 году из перечисленных категорий граждан обеспечено жильем 272 человека.

В 2011 году в области выявлено 438 многоквартирных жилых домов, нуждающихся в ремонте. На сегодняшний день в Атырау отремонтировано всего 127 многоквартирных жилых домов. В этом году полностью отремонтировано 13 жилых домов. В планах проведение кап­ремонта еще 20 многоэтажных жилых домов. ПСД разработано и прошло гос­экспертизу. Для проведения ремонтных работ требуется 984,5 млн тенге. Ожидается, что в 2020 году средства появятся и начнется капремонт.

Автор: Тимур КАЗИЕВ