Я не псих!!!

Психолог и психиатр. Все думают, что это одна и та же профессия. Но на самом деле это два разных специалиста.

Люди боятся посещать психолога, предполагая, что их станут называть психами, бояться сплетен за спиной. Но на самом деле это не так.

Профессия психолога создана, для того, чтоб помогать людям: давать советы, поддержать нужным словом и сформулировать мысли в правильном направлении. И только выслушав то, чем человек обеспокоен и что его гложет, делает выводы и старается объяснить пациенту первопричину внутреннего дискомфорта.

В зарубежных странах люди спокойно посещают психолога, более того — почти в каждой семье имеется свой личный психолог.

Вспоминается мой опыт посещения психолога. Это было, когда я училась в 8 классе. Мне пришлось пойти к школьному психологу. В чем причина?

А все более прозаично.. Это произошло в то время, когда я перевелась в новую школу. Поначалу мне было как-то не по себе: не могла найти друзей, казалось, что все мне чуждо…

В один из дней произошел конфликт с девочкой и учителем. После долгих бесед и выяснений меня направили к школьному психологу. Признаюсь, мне стало страшно, я боялась идти к этому специалисту — думала, что ребята начнут обзываться. Пересилив свой страх, все же обратилась к психологу. Он беседовал, давал мне различные задания, проводил тренинги. Я рисовала, смотрела на картинки, слушала спокойную музыку. А психолог разговаривал со мной на равных. Со временем куда-то улетучился страх Я начала больше доверять этому человеку, могла рассказать, что творится у меня в душе, и какие у меня мысли…

Так постепенно поняла: мне интересно, комфортно разговаривать и слушать советы психолога. И вовсе не думала о том, что будут говорить другие обо мне и о визитах к этому специалисту.

Стало ясно одно: никогда не нужно бояться чьих-то суждений, разговоров.

Тем более, что психолог — это специалист, помогающий людям найти себя.

А что касается психиатра, то это доктор, лечащий людей с душевными расстройствами, то есть его пациенты проходят медикаментозное лечение.

Поэтому разница в психологе и психиатре большая…

БЕКИНА АДЕЛЬ, студентка второго курса АГУ им.Х.Досмухамедова