Вокруг ОСИ-2

На портале Тengrinews.kz была опубликована информация о том, что казахстанцам обозначили сроки создания ОСИ – объединения собственников имущества. Сообщается, что в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития назвали конкретные сроки формирования ОСИ или простого товарищества многоквартирного жилого дома – до 7 января 2021 года.

«Если собственники квартир, нежилых помещений не создадут ОСИ или простое товарищество, то местные исполнительные органы обязаны обеспечить проведение собрания собственников квартир, нежилых помещений многоквартирного жилого дома для избрания совета многоквартирного жилого дома и выбора одной из форм управления объектом кондоминиума» – говорится в сообщении министерства. ОСИ, как сообщалось ранее, будут создаваться в каждом доме.

Вот ряд обозначенных условий при создании объединения собственников имущества. Ранее накопленные средства жильцов, собранные на счет КСК, при создании ОСИ перейдут на новый счет. Их будут делить пропорционально по каждому дому. Для создания ОСИ требуется не менее 10 процентов собственников квартир. Собрание имеет право на принятие решения, если в нем участвует более половины от общего числа собственников квартир и нежилых помещений. Место расположения ОСИ определяется по усмотрению самого объединения. Это может быть как офис, так и квартира. Если прежде КСК содержал у себя штат сотрудников – дворников, электриков, бухгалтеров, то по новой форме управления он будет состоять только из председателя. В свою очередь, председатель ОСИ выступает заказчиком необходимых для дома услуг. Он будет привлекать по договору субъектов сервисной деятельности – тех же дворников, электриков, плотников, сантехников, контролировать объемы и виды выполненных работ и их оплату по своему объекту кондоминиума.

Напоминаем, что ранее казахстанцев обязали создать замену КСК. При этом кооперативы собственников квартир не упраздняются автоматически. По новому законодательству они реорганизуются до 1 июля 2022 года в управляющие или сервисные компании.

Тимур КАЗИЕВ