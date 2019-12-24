В Атырау открылась фотовыставка мирового значения

Вчера в Атырау состоялась торжественная церемония открытия фотовыставки «Сохраним Урал!».

Данная выставка является своего рода итогами экспедиции, организованной редакцией всемирно известного журнала «National Geographic Qazaqstan» при поддержке АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-К».

Экспедиционная группа, в составе которой были научные работники, профессиональные зарубежные и республиканские фотографы, в период со второго по 12 сентября преодолели расстояние более чем 2 тыс. км, отсняли до 5 тыс. фотоснимков. При этом проводили обследование и изучение состояния реки Урал в пределах Атырауской области от границ ее с Западно-Казахстанской областью до впадения реки в Каспийское море.

Во время экспедиции отбирались пробы воды, грунта, проводились замеры глубин реки, мониторинговые исследования фауны и флоры, организовывались встречи с местным населением, проживающим по правобережью и левобережью реки Урал. Учитывались мнения местных старожил.

Целью экспедиции являлось, прежде всего, создание резонанса общественности о плачевном состоянии наиважнейшей водной артерии Западного Казахстана и донести до Правительства Республики Казахстан проблему, которая требует безотлагательных решений в самые кратчайшие сроки.

Материалы по итогам экспедиции выйдут в декабрьском номере журнала «National Geographic Qazaqstan».

Жители и гости города Атырау смогут посетить фотовыставку с 24 декабря по адресу: торгово-развлекательный центр «BAIZAAR».