«Приемные на дороге» для водителей машин с иностранными номерами

Общество
22

В прошлую субботу в «Приемную на дороге» обратились 129 атыраусцев, владеющих  машинами с иностранными номерами.

«В первый день республиканской акции консультации владельцам машин с иностранными номерами, эксплуатируемым в регионе, давались в 66 «Приемных на дороге». Они были открыты как в областном центре, так и всех районах области. За консультациями обратились    129 жителей области. Среди них были и те, кто только  планирует поехать в Армению или приграничную Россию за машиной. Их интересовал  порядок оформления транспортных средств, ввозимых из-за границы. Те, кто машину уже приобрел интересовались, как теперь ее легализовать, чтобы не нарушать казахстанские правила эксплуатации машин с иностранными номерами. По всем вопросам люди получили исчерпывающие ответы»,- сообщает  пресс-служба ДП области.

Administrator

Related Posts

20 января 2020 0

ДТП близ Бейбарыса зафиксировал видеорегистратор: семеро пострадавших

20 января 2020 0

На 800 тыс. тенге за год нарушил правила ПДД житель Атырау

20 января 2020 0

В Атырауской области идут бои отделений и расчетов «Запада»

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *