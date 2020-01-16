По законам совести

Правда ли, что чем меньше круг знакомых судьи, тем справедливей его решения? Как могут оказать давление на судью? Кто призывал отомстить судьям? На эти и другие вопросы отвечает председатель Атырауского областного суда Маргулан БЕКТУРГАНОВ.

– Маргулан Жубанышевич, почему вы решили стать судьей? Были ли случаи, когда пожалели о принятом решении?

– В молодости у каждого человека после окончания школы наступает самый ответственный момент, это момент выбора будущей профессии. Кто-то хочет стать специалистом в сфере медицины, другие предпочитают нефтяную отрасль и т.д. Лично мне всегда по душе была правовая отрасль, изучение особенностей законодательств, интересные судебные дела. Так, я окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби по специальности «юриспруденция».

Позже, окончив университет, я начал работать лаборантом в КазНИИ судебных экспертиз города Алматы. Затем стал судебным исполнителем районных народных судов Алматы, также работал главным специалистом управления юстиции городов Алматы и Актобе. Вот тогда уже я поставил себе цель стать судьей. Несомненно, профессия судьи считается престижной и статусной. Очень часто она является пределом карьеры для специалистов, работающих в юридической сфере. Я знал, в чем заключается работа судьи, верил в себя и, в конце концов, мне удалось достичь этой вехи.

В качестве судьи я работаю более 20 лет. Признаюсь, это очень ответственная и кропотливая работа, требующая огромной выдержки. Но я ни разу не пожалел о своем профессиональном выборе. Я люблю свою работу.

– В одних странах, например, в США и Великобритании, судья – венец юридической карьеры. Там сначала юрист должен доказать свою честность, знание законов и преданность праву долгой работой в качестве прокурора и адвоката. Во Франции и Германии, наоборот, кандидата начинают готовить в судьи с университетской скамьи. В России отбор судей сфокусирован на проверке биографии и поиске компрометирующих данных. Как обстоит дело у нас?

– У нас ужесточение процедуры по отбору судей проходит в рамках Плана Нации «100 конкретных шагов». В этой профессии не может быть случайных людей, потому что слишком велика ответственность за чужую судьбу. С 2017 года стать судьей в Казахстане благодаря новым реформам стало намного сложнее. Чтобы занять место, кандидат не только должен иметь пятилетний стаж в качестве участника судебных процессов (секретарь, прокурор, адвокат) или десятилетний стаж в юридической отрасли. Кандидата ждет сначала годичная стажировка в судах, затем годичный испытательный срок. Также возрастной ценз для кандидатов в судьи повышен до 30 лет.

В начале прошлого года председатель Верховного суда Жакип Асанов отметил, что до сих пор сильные юристы не хотели быть судьями. Потому что сетовали на непрозрачный отбор и субъективизм при карьерном росте, аномальную нагрузку и неконкурентный соцпакет. Эти проблемы сегодня решились.

По новым правилам кандидаты в судьи решают кейсовые задачи, пишут эссе, проходят собеседование у судей ВС, сдают психотест. Если раньше конкурс проходил каждый четвертый кандидат, то сейчас – лишь двадцатый.

Позолотить ручку не удастся

– Маргулан Жубанышевич, а были ли в вашей практике случаи, когда вас пытались «подкупить», предлагали ли взятку?

– К счастью, мне не приходилось сталкиваться со случаями, когда меня кто-то хотел подкупить или что-то дать. Я человек, в котором хорошо впитана черта нулевой терпимости к любым противозаконным действиям. Поэтому везде и всегда стараюсь это показать всем и таким образом предупредить, что лучше ко мне не обращаться с подобными просьбами.

– У судьи ответственная миссия, вынести справедливое законное решение по делу. А как могут оказать давление на судью?

– Судья независим и при отправлении правосудия подчиняется только законам Республики Казахстан. Однако факты оказания давления на судей существуют. Сейчас в основном через социальные сети. Некоторое люди комментируют ход рассматриваемого дела, выносят на обсуждение каждое слово или действие судьи. Тем самым влияют на формирование негативного общественного мнения. Другие, не вникая в суть дела, начинают обвинять всю судебную систему.

Например, кто-то может подумать, что наказание осужденному было очень мягким, когда диспозиция закона четко предусматривает именно тот вид наказания. Судья тоже человек, и это мешает ему психологически. Негатив быстро разлетается, а вот положительные моменты судебной деятельности остаются не раскрытыми. Поэтому наши медийные подразделения, в том числе и я, стараемся акцентировать внимание населения на более положительных аспектах работы судей, то есть проводим обширную работу в этом направлении. Например, бывают случаи социального характера, где суд восстанавливает нарушенные права ветеранов, инвалидов, многодетных матерей и т.д. Пресс-службы судов стараются больше освещать такие моменты в СМИ и социальных сетях.

– В ряде регионов страны были шумные разбирательства в отношении судей, допустивших нарушение этики. Вам приходилось разбираться с атыраускими судьями по морально-этическим вопросам?

– В рабочем процессе бывают разные случаи. Судьями тоже допускаются различного рода нарушения. Подтвержденные жалобы граждан на морально-этические поведения судей Атырауской области были. В основном это такие моменты, где судья нагрубил, был некорректен в общении, отсутствовал на рабочем месте. Такие факты рассматриваются комиссией по судейской этике при Атырауском областном суде. Комиссия выносит свое заключение, дальше это обсуждается на пленарном заседании областного суда. Если действительно устанавливается грубое нарушение со стороны судьи, то пленарное заседание рассматривает вопрос о передаче материалов в отношении судьи на Судебное жюри. Окончательное решение остается за высшим органом.

Обычные люди

– Как часто судьи, так скажем, входят в положение людей, проявляют сочувствие к ним?

– Cудьи тоже обычные люди, точно так же у них есть друзья, есть семьи и дети, за которых они переживают.

Однако судья при отправлении правосудия беспристрастен и должен относиться к сторонам по делу одинаково, работать объективно, не реагируя ни на какие проявления чувств, то есть судьям нельзя поддаваться эмоциям.

– Преступления против детей нельзя назвать редкими. Сегодня мамы и папы уже не знают, как обезопасить своих дочерей и сыновей. В отношении педофилов сегодня применяется химическая кастрация. На ваш взгляд, панацея ли это?

– В прошлом году в Казахстане впервые начали применять химическую кастрацию в отношении осужденных за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Эта процедура не единовременная, длится около полугода. Так как данное наказание является новой практикой в стране, то проанализировать эффективность этих мер не получится. Мне бы хотелось отметить, что в целом проведена работа по ужесточению законодательства в этом направлении.

4 января текущего года Президент подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК» по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав личности. Таким образом, теперь за изнасилование, насильственные действия сексуального характера, развращение малолетних, вовлечение детей и подростков в изготовление детской порнографии предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 17 до 20 лет. В случае если пострадали малолетние дети, преступнику будет грозить минимум 20 лет заключения или пожизненное лишение свободы.

Виртуальная угроза

– Невозможно отрицать тот факт, что в современном обществе нередко оспаривается само право на частную жизнь. Это касается как публичных, так и обычных людей. Как привлечь к ответственности злопыхателей?

– Это очень актуальный и проблематичный вопрос. Такие факты, действительно, имеют место быть. Например, были случаи, когда злопыхатели в соцсетях под фейковыми аккаунтами указывали адреса судей, где они проживают и подстрекали других отомстить.

Был факт, когда кто-то открыл страницу в «Фейсбуке» под именем заведующей канцелярией одного из судов и публиковал от ее имени негативные посты, порочащие имидж судов. Этот вопрос мы решили через органы полиции. Следственные органы обратились в суд с ходатайством о блокировании данной фейковой страницы. Соответствующее постановление, вынесенное судом, было направлено в Министерство информации для исполнения, и ведомство незамедлительно заблокировало данную страницу.

– Маргулан Жубанышевич, я не нашла ваших страничек в социальных сетях…

– В данный момент пользуюсь только мессенджером WhatsАpp. А новости с Facebook и Instagram узнаю через страницы в социальных сетях областного суда. В будущем, возможно, открою свои личные страницы.

Моральная поддержка

– Как отражается ваша работа на личной жизни? Правда ли, что чем меньше круг знакомых судьи, тем его решения ближе к истине?

– Наверняка вы знаете, что у нас, у казахов, много родственников, не считая друзей. Даже среди друзей найдутся родственные узы (смеется – Авт.). В плане душевного спокойствия, конечно, хорошо иметь много близких людей рядом, но ни в коем случае это не должно влиять на работу судьи при отправлении правосудия. Истина и справедливость решения судьи, прежде всего, зависит от него самого. Думаю, что человек, вне зависимости от профессии, должен уметь разделять работу от личной жизни.

– Известно, что судья – человек чрезвычайно загруженный. Из-за высокой нагрузки остается совсем мало времени на контакты с внешним миром. А как же тогда друзья, свободное время, хобби?

– Да, бывает так, что не хватает времени уделить внимания близким и заняться любимыми делами. Но каждый занятой человек должен уметь правильно распределять свое время, соблюдать баланс между работой и личной жизнью. Моя семья никогда не упрекала меня за выбранную профессию, наоборот, всегда оказывает большую моральную поддержку.

БЛИЦ:

– Ваше отношение к отмене смертной казни?

– В нашей стране на этот вид наказания объявлен мораторий. Поэтому я полностью солидарен с принципами государства.

– Как проводите свой отпуск?

– По-разному. Чаще предпочитаю отдыхать у себя на Родине. В Казахстане мест с богатой природой очень много.

– Какая у председателя областного суда мечта?

– Мечта есть у каждого, и я не исключение. Для меня – это светлое будущее нашей страны и наших детей.

– Что считаете самым важным в жизни?

– Прожить жизнь достойно!

Светлана НОВАК