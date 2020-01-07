О настоящей мужской дружбе

Академический Казахский драматический театр имени Махамбета порадовал зрителей долгожданной комедией. На днях состоялась премьера спектакля «Андро и Сандро», поставленного по пьесе осетинского драматурга Георгия Хугаева.

По сюжету в одном осетинском селе жил да был Андро вместе с женой Марго, а по соседству с ним, буквально в одном дворе — вдовец Сандро. Однако бывший фронтовик Сандро, похоронив шесть лет назад жену, не остался один в быту: Марго готовила на двоих, стирала в одном тазике вещи друзей, которые могли по десять раз на дню переругаться, но все же дружили и могли жить друг без друга. А признаком того, что они в ссоре, служила веревка, которая натягивалась время от времени посередине двора. Стоило им помириться, как веревка опускалась, а после очередной перепалки снова натягивалась. Озорной шутник Андро не дает своему другу впасть в меланхолию, погрузиться в мысли о болезни и старости, буквально тащит за руку к счастливой жизни.

Однажды Марго по совету супруга решила подыскать пару для Сандро. И кажется, женщина по имени Кошер прошла все испытания, чтобы стать суженой их соседа. И, в конце концов, самоотверженные осетинские ветераны колхоза с безграничным чувством юмора, выдержав множество испытаний, дали назло друг другу обещание никогда не ссориться и даже обрели настоящую любовь.

Молодые актеры М. Макулов и Б. Отегалиев в образах Андро и Сандро прекрасно справились с возрастными ролями, тонко передав образы горских «орлов», которым под семьдесят лет, но они все еще полны сил и энергии.

Сам спектакль был насыщен песнями и танцами, актеры сумели сохранить особенный характер зажигательных кавказских танцев. Спектакль пронизан превосходной музыкой: мелодии сочетают в себе национальные осетинские и эстрадные советские мотивы, дают четкую привязку действия к времени и месту.

Режиссеру-постановщику спектакля Мухангали Томанову и художнику-постановщику Темирбеку Мухтарову, однозначно, удалось передать дух и атмосферу горной жизни. И мы не сомневаемся, что новая комедия войдет в основной репертуар театра и понравится многим зрителям.

Марина КУАНЫШЕВА,

фото Ерлана АЛТЫБАЕВА