Крещенские купания и святая вода

19 января отмечается православное Крещение Господне с традиционными купаниями: праздник, переставший быть религиозным и перешедший границы одной веры. В нашей области пополняются ряды так называемых моржей, которые окунаются в проруби на Урале ради собственного удовольствия и поддержания здорового духа в теле.

Официально в Атырау будут подготовлены три точки – в районе отеля «Ренко», у моста Мечникова и на жилгородском пляже. Учитывая относительно теплую зиму с нулевой температурой, когда едва замерзшая река представляет опасность для людей, сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям советуют купаться только в указанных местах, где будут дежурить сотрудники департамента по ЧС, врачи скорой помощи.

– Ритуал окунания в проруби не подразумевает именно купание. Поэтому проломы будут максимально близко расположены к берегу для безопасности людей. Постараемся запускать желающих по очереди, чтобы не было массового столпотворения на тонком льду, – сказал заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям по Атырауской области Аскат Ержанов.

Если проруби будут специально оборудованы и защищены, то вот лунки, откуда люди будут набирать святую воду, таят настоящую опасность. Здесь надо быть максимально осторожным.

– Также определены места для купания в Махамбетском, Жылыойском, Курмангазинском и Индерском районах, – добавил он. – В целях безопасности проведения православного праздника будет организовано дежурство личного состава департамента ЧС, несколько групп выедут в районы, где будут проходить крещенские купания.

По словам священника Успенского собора Михаила Соколова, освящение воды состоится 19 января примерно в одиннадцать часов после крестного хода. Ошибочно считать, что купаться можно уже в ночь с 18 на 19 января, принято только после освящения. Набирать воду можно не только из проруби, но и из-под крана, а искупаться в ванной.

– Смысл обряда понимают не все, – говорит Михаил Соколов,– нередко считая, что окунание в купели или проруби несет очищение грехов. На самом деле ритуал – лишь благочестивая традиция, позволяющая человеку должным образом настроиться и осознать суть празднества.

По сообщению «Казгидромета», толщина льда на реке Урал в черте города составляет 10 сантиметров, в Махамбетском районе – 24, а в Индерском – 17. Толщина льда на озере Камысколь в Жылыойском районе равна 18 сантиметров, на реке Эмба – 18. Можно сказать, что практически нет льда на реках Шароновка, Кигач, которые протекают вдоль Курмангазинского района.

– Безопасным для человека считается лед толщиной не менее десяти сантиметров в пресной воде. В устьях рек и протоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов, камыша. Если температура воздуха выше нуля градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25 процентов, – объяснил Аскат Ержанов.

По сообщениям синоптиков, 16 января по области ночью было три градуса мороза, днем – два градуса тепла. В городе: -1, +1. Поэтому все водоемы нашей области сейчас таят опасность.

Марина КУАНЫШЕВА,

фото из архива «ПК»