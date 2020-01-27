Как осуществить мечту

Об этом многое может рассказать молодой атырауский предприниматель Акылбек Кулбараков, в ближайших планах которого открытие частного профессионально-технического колледжа.

Как и многие его сверстники, Акылбек вырос в простой семье. Во время учебы в колледже парень мечтал о финансовой независимости, старался совмещать учебу с работой, находил время на подработки. Далее продолжил обучение в Атырауском институте нефти и газа на заочном отделении и одновременно работал.

– Мне хотелось изменить свою жизнь, и решение пойти в армию я принял для себя вполне осознанно, – рассказал Акылбек. – Считаю, что армия – это первая ступенька моей успешной карьеры. Благодаря этому, можно сказать, я перевоспитал себя, свой характер, открыл в себе такие качества, как лидерство, организаторские способности, приобрел много друзей из разных уголков Казахстана.

После службы для него было важно устроиться на стабильную работу, чтобы в первую очередь помочь финансово своей семье. Из-за отсутствия должного знания по специальности и опыта найти работу было сложно. А потому начал осваивать с низов: трудился разнорабочим, электриком, строителем, а через определенное время и инженером, работал специалистом и на руководящих должностях в нефтегазовых организациях. При этом часто сталкивался с отсутствием должного знания у специалистов рабочих профессий, хотя те и имели на руках дипломы.

Ввиду остроты данной проблемы у него и появилась мечта – создать профессионально-технический колледж, который готовил бы высококвалифицированных рабочих. А вскоре был составлен и план работ. Трамплином к цели стал… кондитерский цех. Часто посещая ярмарку возле дома, Акылбек обратил внимание, что хорошим спросом пользуется астраханская кулинарная продукция. Он загорелся этой идеей и стал возить ее из России. Но через два-три месяца подскочил курс рубля, и бизнес перестал приносить прибыль. Тогда и пришла идея открытия собственного кондитерского цеха. Рискнул взять кредит, в аренду был взят цех, оборудован, получено соответствующее разрешение. Из Астрахани пригласили кулинара, который обучил местного повара и самого Акылбека всем тонкостям дела. В течение двух лет цех неплохо работал, распространяя свою продукцию по городским магазинам, кондитерским и кафетериям.

Накопив средства, молодой предприниматель принял решение создать компанию по краткосрочной подготовке высококвалифицированных работников по рабочим профессиям. Но этого было мало для работы на более крупных проектах, нужен был партнер с международным опытом и средствами. Изучая рынок, Акылбек остановился на австралийской компании, подписав меморандум о сотрудничестве. Так, совместное предприятие успешно проработало в течение двух лет, готовя специалистов нефтегазовой отрасли по международным стандартам. За это время компания приобрела колоссальный опыт, подобрала высококвалифицированные кадры и приобрела финансовую независимость.

А в прошлом году, купив земельный участок, Акылбек построил колледж. На сегодняшний день идет работа по получению лицензии. Открытие колледжа запланировано на март-апрель. Само учебное заведение небольшое по объему, имеется учебный корпус вместимостью 150-200 студентов, общежитие на 120 человек, столовая на 60 посадочных мест, летняя спортивная площадка, помещение для практических занятий, современная библиотека и медицинский кабинет, а главное – профессиональный преподавательский состав, в том числе из России, Азербайджана. Здесь будут готовить специалистов по пяти-шести востребованным рабочим специальностям, в том числе машинистов автокрана, операторов манипулятора, линейных трубопроводчиков, операторов по обслуживанию оборудования в нефтегазовой сфере, помощников бурильщика. При этом большое внимание будет уделяться дуальному обучению, практическим навыкам. С этой целью приобретены современные манипуляторы, компрессоры, другая техника, чтобы студенты на своем опыте знали, как работать.

В государственных грантах Акылбек не принимал участие. Хотя считает, что государство сегодня оказывает большую поддержку бизнесу. По его словам, как и в любом деле, предпринимателя ждет множество преград, главное – пройти через них и осуществить мечту.

Жанат ШАЯХМЕТОВА