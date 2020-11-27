COVID-19: в домашних условиях получают лечение 134 человека

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За минувшие сутки в Атырауской области коронавирусной инфекцией заболели 12 человек.

По данным пресс-службы управления здравоохранения Атырауской области, среди инфицированных — 7 пациентов из города Атырау. С месторождения Тенгиз — 2 человека, Кызылкогинский район — 2, Исатайский район — 1. Заболевание у шестерых человек с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами, у остальных — бессимптомно.

За прошедшие сутки в области от коронавируса выздоровело 10 человек, лечившихся в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз и в домашних условиях. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 134 человека, в областном инфекционном стационаре находится 31 пациент, в районном инфекционном стационаре — 4, в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз — 35 человек.