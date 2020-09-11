Когда семья – твое все!

Редчайшую дату – 60 лет совместной жизни или бриллиантовую свадьбу – отмечают накануне Дня семьи жители Кызылкогинского района Кусан Алмашев и Моншак Суйеугалиева. В честь семьи районный отдел культуры подготовил концерт, в котором прозвучали песни об отчем доме, о любимых, о маме.

На один год дольше, или 61 год, живет в мире и согласии еще одна кызылкогинская семья Бакытжана Молдагалиева и Саймы Омировой. В их честь дети и внуки подготовили видеоролик, из которого мы узнали, что глава семьи долгое время заведовал фермой, а Сайма апа была почтальоном. В их большой семье родились шестеро детей и 22 внука. А теперь стариков радуют еще и девять правнуков.

«Өнерім – өмірімнің өрнегі» – под таким лирическим названием семейный ансамбль Хасангалиевых из села Есбол Индерского района подготовил праздничный концерт. А в другом Индерском селе – Бодене – дал получасовой концерт еще один семейный ансамбль. Глава семьи Карим Хамидуллин стал и организатором, и художественным руководителем своего собственного коллектива.

Но, пожалуй, самый популярный и известный в области семейный ансамбль, да еще и старожил – этому коллективу более пятидесяти лет – это ансамбль Карабалиных, который в разные годы успешно выступал на крупных столичных сценах и в областном драматическом театре. Приятно, что новое поколение Карабалиных продолжает дело основателя семейного ансамбля Махмета. Что примечательно, многие члены семьи получили профессиональное музыкальное образование.

В сентябре золотую свадьбу отмечает еще одна крепкая семья Ермека Тенизова и Улжан Жумашевой. Ровно полвека они живут в мире и согласии в селе Караколь Кызылкогинского района.

Именно в честь таких семей в нашей стране отмечается подобный традиционный праздник. Ведь счастье для многих людей – это семья и дети.