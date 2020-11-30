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Три медали завоевали атырауские боксеры на чемпионате страны

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Спорт, Главная
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С 22 по 29 ноября в Шымкенте проходил чемпионат Республики Казахстан по боксу среди мужчин и женщин.

В чемпионате страны участвовали 18 спортсменов (11 мужчин и 7 женщин) из Атырауской области, завоевавшие одну  серебряную и две  бронзовые медали.

Райс Нурканат стал обладателем серебряной медали в весовой категории 75 кг. В финале 20-летний боксер уступил сильнейшему  спортсмену команды оппонентов Абильхану Аманкулу.

В весовой категории 52 кг Олжас Байниязов в первом поединке одолел Ержана Жомарта, затем Даулетбая Ерасыла из Алматы и карагандинца  Карима Серкебаева. В полуфинале он уступил  чемпиону страны Сархану Махмуду, завоевав таким образом бронзовую медаль.

Вернувшаяся в большой спорт Назым Ищанова удостоилась бронзовой медали в женской весовой категории 57 кг.

Таким образом, трое наших земляков вошли в сборную Казахстана.

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