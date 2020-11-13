Как «Атырау» «Кайрат» потеснил

7 ноября ничьей в матче с командой «Актобе» (3:3) мини-футбольный клуб «Атырау» завершил первый круг чемпионата республики, проходивший в Щучинске Акмолинской области. Итоги радуют.

Поскольку наша область ранее не принимала участие в элитной лиге первенства страны, небольшая справка. Первый чемпионат республики по мини-футболу прошел еще в 1998-1999 годах. Первый чемпион стран – клуб «Аят» из города Рудного, затем трижды первенствовала команда «Алиби» из южной столицы, а чемпионом 2002-2003 годов стала дружина из Астаны «Жигиттер». После этого началась и до сих пор продолжается эра алматинского «Кайрата». Семнадцатикратный чемпион страны за это время пятнадцать раз становился обладателем кубка, лишь дважды уступив этот титул карагандинскому «Тулпару». Также четырежды команда завоевывала суперкубок республики. Успех сопутствует алматинцам и на европейской арене. На сегодняшний момент «Кайрат» дважды побеждал в Кубке Европы, завоевывал суперкубок УЕФА, несколько раз становился призером розыгрышей европейских соревнований.

И вот, впервые за семнадцать лет гегемонии алматинцев грозит другой соперник. И не кто-нибудь, а новичок первенств – «Атырау». По окончании первого круга чемпионата именно нефтяники возглавляют турнирную таблицу. Как это стало возможным? В нынешнем сезоне наша команда провела восемь встреч и в шести из них одержала победу. Матчи с «Кайратом» и «Актобе» завершились вничью с одинаковым счетом 3:3. У идущих на втором месте алматинцев — на одно очко меньше. Они также выиграли шесть встреч, как известно, на равных сыграли с нашими миньщиками, а вот в матче с актауским «Каспием» им засчитано техническое поражение — 0:5. Дело в том, что перед этой игрой у бразильско-румынского нападающего чемпионов Савио подтвердился положительный тест на COVID-19. В результате игра была отменена, а «Кайрату» засчитан проигрыш. Получилось, «Атырау» теперь имеет в своем активе 20 очков, «Кайрат» отстает на одно очко, а ближайший их преследователь «Актобе» с 17 баллами идет на третьем месте.

Приведем результаты всех игр с участием нефтяников. «Атырау» победил «Нур-Султан» — 4:1, «Аят» — 4:3, «Байтерек» — 5:3, «Каспий» — 3:1, «Жетису» — 4:3 и «Окжетпес» — 5:0. О двух ничьих мы написали выше.

Во всем этом радует один момент. 13 из 17 игроков нашего клуба – казахстанцы. Еще трое из Бразилии и один футболист – Бауыржан Умирбаев – имеет российское гражданство. И еще, бразильцы не во всех линиях играют первые скрипки. Так, защитники команды — только казахстанцы, а в нападении, кроме, пожалуй, Флоренции да Силва Эвертона, абсолютно взаимозаменяемы. Кстати, названный южноамериканец на данный момент с девятью забитыми мячами возглавляет список бомбардиров.

Второй круг чемпионата стартует совсем скоро – 18 ноября. Игры пройдут в городе Рудном.

Кайрат САТАЕВ