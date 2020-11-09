Атырауский самбист завоевал серебро на чемпионате мира

Спорт
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Еркебулан Куангалиев из Атырау стал серебряным призером чемпионата мира по боевому самбо среди взрослых в Сербии.

Как сообщает служба коммуникаций Атырауской области, в международном турнире приняли участие более 400 спортсменов из 30 стран мира. И наш соотечественник Еркебулан Куангалиев боролся в весовой категории 52 килограмма, в отборочном туре победив чешского спортсмена. В полуфинале он обыграл своего соперника из Испании, однако в финале уступил российскому атлету.

Напомним, наш земляк Абылайхан Мейрамбекулы, принявший участие в этом же международном соревновании, стал чемпионом мира среди молодежи.

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