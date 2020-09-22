«Я – коррупционер!»

Необычный социальный эксперимент под таким названием прошел в Атырау. Организатором «разоблачительного» действа выступил департамент Агентства по противодействию коррупции по Атырауской области.

Главным антигероем эксперимента стал актер Академического Казахского драматического театра имени Махамбета. Перед ним на импровизированном столике лежали пачки сувенирных американских и казахстанских банкнот. Сам он, сидя в кожаном кресле, предлагал прохожим свои услуги: «помогу получить квартиру, водительское удостоверение, диплом». Основная фишка состояла в том, что образ взяточника был без головы. Буквально через минут пять с момента начала эксперимента к столику подошла женщина, высказавшаяся о своем отношении к коррупции.

– Я считаю, что человек, прежде всего, должен уважать себя. К примеру, сама я никогда не давала взяток, – заявила она.

Спустя некоторое время «коррупционер» привлек внимание молодой мамы, которая шла с двумя школьниками. Когда она поняла, в чем дело, то, отмахнувшись, прошла мимо.

Два с половиной часа, выделенных на эксперимент, превратились в театрализованное представление, прохожие фиксировали на свои смартфоны человека без головы, но так никто из них и не осмелился открыто заявить о коррупционных действиях, если таковые встречались в их жизни. В основном актер сам проявлял инициативу, подходил к отдыхающим и предлагал свои «услуги», но, судя по их реакции, старики и дети воспринимали данные действия как игру.

По словам первого заместителя руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Атырауской области Айдоса Мамыта, подобный эксперимент в Атырау проводится впервые. Цель мероприятия: привлечение внимания общества к проблемам коррупции.

Динара КАНБЕТОВА