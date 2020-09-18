Лига открытых сердец

Лига волонтеров «Ашық жүрек» приступила к работе в Атырау. Организаторы намерены объединить усилия добровольцев из числа школьников, студентов и просто неравнодушных людей, чтобы помогать не только социально уязвимым категориям населения, но и бездомным животным.

Лига волонтеров Казахстана в городе Алматы существует с 2014 года. Ее основателем является Айсулу Ерниязова, которая, выступая в прошлом году на открытии Года молодежи, поделилась с казахстанцами своими идеями. Так проект нашел свое продолжение, в его рамках получили развитие восемь направлений: Otbasym, Tabysym, Qazynam, Qulynym, Shabytym, Jigerim, Kush-qýatym и Olkem. И сегодня более семи тысяч волонтеров помогают многодетным и малообеспеченным семьям, ветеранам, работают в медицинских учреждениях, приютах для животных, проводят экологические субботники.

С нынешнего года филиалы Лиги волонтеров Казахстана открываются во всех регионах страны. Как отметила на открытии филиала в нашем городе региональный директор Лиги волонтеров Меруерт Шакирова, пока в состав объединения вошли всего 40 волонтеров, но, она уверена, что их ряды еще пополнятся добрыми людьми.

— Будем работать со всеми учебными заведениями города. Волонтерами могут стать и школьники с 14 лет, принимаем и тех, кому за 60, кстати, их мы называем «серебряными волонтерами», — рассказывает Меруерт Шакирова. -Наши волонтеры будут принимать активное участие в общественных мероприятиях города, экоакциях и навещать детский дом, интернаты, Дом престарелых. До конца года намерены увеличить число добровольцев по всему Казахстану до 20 тысяч.

Одна из волонтеров, 22-летняя Альбина Мерекекызы свою волонтерскую деятельность начала еще в 5 классе в составе детско-юношеской организации «Жас улан», она возглавляла ее в течение шести лет. За организацию такой работы ей присудили грант в Алматинском международном университете бизнеса. И в студенческие годы Альбина продолжила активную жизнь, принимала участие в благотворительных акциях, общественных мероприятиях.

— Эта работа не осталась незамеченной. Когда было решено открыть филиал Лиги волонтеров в Атырау, руководство сразу же предложило мне стать его координатором. Так, благодаря волонтерству я не только бесплатно получила высшее образование, но и устроилась на работу, — рассказывает Альбина.

К сведению наших читателей, чтобы стать волонтером, нужно лишь написать в директ страницы в Инстаграм league_volunteers.

Ляззат САЛИМОВА