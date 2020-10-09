Неограниченные возможности

Мероприятия в честь Дня инвалидов стартовали во всех регионах Казахстана.

В регионах республики проходят десятки мероприятий, приуроченных ко Дню инвалидов, который ежегодно отмечается во второе воскресенье октября. До середины текущего месяца для лиц с особыми потребностями будут организованы акции, направленные на улучшение их здоровья, жилищных условий и многое другое.

Для этого Министерством труда и социальной защиты населения РК разработан специальный план мероприятий, который, по словам вице-министра Ерлана Аукенова, включает в себя праздничные и торжественные мероприятия, оказание благотворительной помощи и другие акции.

Все мероприятия проходят с обязательным соблюдением социальной дистанции и карантинных мер безопасности. К примеру, в медико-социальных учреждениях и в амбулаторно-поликлинических организациях проходят Дни открытых дверей для лиц с инвалидностью в онлайн-режиме. При необходимости обследование проводится на дому.

Также местные исполнительные органы проведут обследование жилищно-бытовых условий семей, где проживают лица с инвалидностью, им будет оказана необходимая помощь в решении социальных вопросов.

Кроме того, в рамках благотворительных акций запланировано посещение тяжелобольных лиц с инвалидностью, им будут вручены продуктовые корзины. Также благотворительная помощь будет оказана семьям, ухаживающим за лицами с инвалидностью.

Вице-министр отметил, что работа по улучшению качества жизни лиц с инвалидностью проходит комплексно, в рамках Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан до 2025 года. К примеру, разработаны поправки в действующему законодательству, это 24 законодательных акта и 3 кодекса, с целью повышения качества жизни лиц с инвалидностью.

Особое внимание уделяется вопросам вовлечения граждан данной категории в активную занятость. В настоящее время проводится обучение лиц с инвалидностью по востребованным специальностям для их дальнейшего трудоустройства. К примеру, 120 человек с особыми потребностями проходят обучение IT-специальностям. Лицам с инвалидностью, занимающимся бизнесом или имеющим стартап-проекты, будет оказана помощь с целью акселерации, масштабирования, бизнес-менторства, обучения, содействия в выходе на новые рынки.

Кроме того, в ноябре текущего года завершается разработка Атласа профессий для лиц с инвалидностью. Это позволит работодателям, центрам занятости и частным HR-агентствам, в зависимости от вида ограничения подбирать подходящие вакансии, автоматизировать подбор вакансий через Электронную биржу труда.

Марина КУАНЫШЕВА

Фото из открытых источников