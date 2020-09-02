Копим на старость

Смогут ли вкладчики снять часть пенсионных накоплений до выхода на заслуженный отдых? Данный вопрос интересовал каждого второго участника акции, организованной Атырауским филиалом ЕНПФ.

День открытых дверей под лозунгом «Первый взнос – Добро пожаловать в ЕНПФ» проходил в онлайн-формате. Главной целью мероприятия стало ознакомление новых вкладчиков с работой фонда, ведь только в нынешнем году было открыто свыше одного миллиона новых индивидуальных пенсионных счетов по всей республике.

— С прошлого года новым вкладчикам нет необходимости приходить в наш офис, как раньше, чтобы заключить договор с ЕНПФ. Он создается автоматически, когда работодатель по ИИН работника отправляет первые взносы, — сказал директор Атырауского областного филиала ЕНПФ Козыбак Кульбараков.

По его словам, каждый человек в первую очередь сам несет ответственность за свои пенсионные взносы, контролируя своевременность их отправления работодателем. Для этого вкладчикам предлагается установить мобильное приложение ENPF, которое будет отправлять уведомление о поступлениях обязательных взносов.

Отвечая на самый часто задаваемый вопрос касательно преждевременного снятия части пенсионных накоплений, спикер отметил, что он не решен.

— На правительственном уровне поднимался вопрос о преждевременном снятии гражданами пенсионных накоплений для покупки жилья. Но пока закон полностью не разработан и не подписан, — прокомментировал Козыбак Кульбараков. — К нам каждый раз приходят люди, в основном молодые, с намерением снять часть накопленных денег, не дожидаясь пенсионного возраста. Во многих случаях эти деньги они хотят использовать для проведения тоев, юбилеев, строительства дома, получения образования.

По словам спикера, на данный момент пенсионные накопления могут снять только граждане, выехавшие на ПМЖ за пределы Казахстана, а также наследники умерших вкладчиков.

Тем временем 1 сентября Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем Послании поставил точку в этом вопросе. Казахстанцы смогут снять часть своих пенсионных накоплений. Условия и механизмы прорабатываются.

Ляззат САЛИМОВА