Много-много маленьких шагов

…Спустя пять лет я встречаюсь с Ерланом Кумискалиевым не в кафетерии, как в прошлый раз, а в его собственном городке «Атырау – Маленькая страна», площадь которого составляет пять гектаров. Еще тогда у Ерлана была мечта построить городок, он хотел, чтобы его воспитанники общались с животными и катались на лошадях.

Мечта Ерлана Кумискалиева сбылась. Два года назад акимат выделил Ерлану землю на окраине села Аксай – голый участок размером с три футбольных поля. За два года с помощью неравнодушных людей здесь построены конюшня, левада, офис, кабинет гидропоники, сарай, игровая площадка, высажено свыше 600 деревьев. Так, «Атырау – Маленькая страна» стала третьей в мире и первой в Казахстане деревней, которая помогает детям с повреждением спинного и головного мозга, ДЦП, синдромом Дауна, аутизмом приспособиться к обычной жизни. Подобные деревни есть в Кэмпхилле, в Великобритании и в России под названием «Светлана».

– Все, что вы здесь видите, построено благодаря добрым жителям нашего города. Кто-то привез щебень, другой – песок, цемент, еще один – кирпич. Когда только заложили фундамент конюшни, один человек захотел помочь щебнем и песком, но когда мы встретились, и я рассказал ему о своих планах, он воодушевился и за свои средства построил целую конюшню из высококачественного материала. Уверен, это место прослужит еще долго, – рассказывает Ерлан, устроив для нас экскурсию по участку. – Когда у нас была только конюшня, мы прямо здесь обучали детей. В стойлах поставили парты, стульчики, для тех, кто не умеет сидеть, постелили ковры. Однажды к нам на экскурсию пришли гости и прослезились, увидев, как дети получают знания в конюшне. Но мне не стыдно. Детям нужно было учиться, нам было не до комфорта, а время – самое ценное. В итоге эти гости подарили нам две юрты, о которых мы мечтали. В теплое время занятия проводим здесь.

Дальше Ерлан знакомит нас с лошадьми. Пока погода позволяет, они пасутся в леваде. Здесь 12 лошадей башкирской породы. Их привезли с Уфимского конезавода. Три лошади-лекаря из Усть-Каменогорска, они содержатся отдельно. Во время иппотерапии две из них ходят в паре. Дети садятся на лошадь по кличке Дункан, другого – Ярика – гладят, плетут гриву.

– Лошади спокойные, контактные, дружелюбные, еще один большой плюс – они низкого роста. Это очень удобно, так как во время занятий мы с двух сторон поддерживаем детей. Кобылье молоко башкирские лошади дают ведрами, это своего рода рекорд по производству молока. Так что в будущем хотим продавать саумал и кумыс, – делится Ерлан.

Корм для животных в «Маленькой стране» собственного производства. В этом году благодаря спонсорской помощи компании ТШО хозяева приобрели трактор, и теперь сено они косят сами. До этого, по словам Ерлана Кумискалиева, на покупку сена уходили большие деньги. А еще во время нашей экскурсии мы увидели, как друзья Ерлана, которые продают на рынке корейские салаты, разгружали очередную партию овощных отходов. Такие витамины, как отмечает наш собеседник, лошадям просто необходимы.

Еще одно достижение «Маленькой страны» – кабинет гидропоники. Небольшой сарай пахнет свежестью и утопает в зелени. Здесь прямо в воде без использования почвы выращивают ячмень.

– Через каждые два часа идет автоматический полив растений. Из 30 килограммов семян ячменя получаем 230 кг продукта. Мы здесь решаем две задачи: наши дети видят процесс выращивания растения и своими руками кормят лошадей, которые с удовольствием едят свежий продукт, – говорит наш собеседник. – В зимнее время процесс останавливается, так как здесь не проведено отопление. А так бы мы круглый год выращивали.

Людей с добрым сердцем, как отмечает Ерлан, в Атырау немало. Один из таких горожан подарил обществу 600 деревьев.

– Процесс посадки этих саженцев остался добрым воспоминанием. Нам помогали инвалиды общества глухих и слепых, с которыми мы тесно работаем, – улыбаясь, вспоминает он. – В итоге за несколько дней мы посадили все деревья. К нашему удивлению, все до единого прижились. Эти деревья для нас как аманат или ответственное хранение, мы чувствуем обязательство, поэтому уделяем особое внимание уходу за ними. А вот деревья рядом с детской площадкой нам принес один человек и сказал, что их передала Анна. Мы ее никогда не видели и не знаем. Деревья посадили и назвали это место бульваром Анны.

«Маленькая страна» мелкими шажочками направляется в будущее. Сюда со всей области приезжают около шестисот детей с разным диагнозом. Из-за пандемии пока занятия приостановились. Десять подопечных Ерлана уже посещают школу вместе с обычными детьми. И на сегодня это самая большая победа человека с добрым сердцем.

– Они – не отличники учебы, не превосходят других детей, но есть результаты, они влились в общество, наравне с другими детьми ходят в школу. Для нас это огромное достижение. А ведь когда они впервые пришли к нам, даже не умели держать ложку, не разговаривали, не сидели. Вместе с родителями проделана огромная работа и пройдены годы ожидания. Инъекции, медикаменты этим детям не помогут, нет в мире и чудодейственных препаратов. Поможет только терпение и реабилитация. Благодаря поддержке родителей дети показывают успехи и делают шаги в большую жизнь, – заключает Ерлан Кумискалиев.

Планов на будущее у нашего героя достаточно – создать яблоневый сад, заняться выращиванием барбариса, мяты для продажи, открыть музей с достижениями общества, а также возвести памятник в честь добрых людей, которые помогают строить «Маленькую страну».

Ляззат САЛИМОВА