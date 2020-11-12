В Атырау отобраны кандидаты в депутаты областного маслихата

В Атырау прошла внеочередная, XXXVIII, конференция городского филиала партии «Nur Otan», среди участников праймериз прошли дебаты по выдвижению кандидатов в маслихат Атырауской области.

В работе конференции также принял участие аким Атырауской области, председатель Атырауского областного филиала партии «Nur Otan» Махамбет Досмухамбетов, сообщает служба коммуникаций Атырауской области.

В ходе дебатов все 27 кандидатов поднимали актуальные вопросы, участница праймериз — директор политехнического колледжа имени С. Мукашева Бакыт Шеркешбаева — предложила открыть центры занятости при образовательных учреждениях. По ее словам, подобные центры могут стать ключевым механизмом трудоустройства молодых специалистов.

В свою очередь главный редактор областной газеты «Прикаспийская коммуна» Насип Шалабаева предложила признать Атырау «опасной экологической зоной».

«Если Атырау, ведущий сектор производства нефти и газа, будет признан опасной экологической зоной, население получит компенсацию. Необходимо больше внимания уделять социальной защите матери и ребенка. В детские сады дети принимаются с двухлетнего возраста, им нужен особый уход. Поэтому предлагаю продлить социальное пособие на ребенка до трехлетнего возраста», — сказала Насип Шалабаева.

Одним из ключевых вопросов, поднятых в ходе дискуссии, было решение проблемы дефицита питьевой воды. Самый молодой участник праймериз — оператор технологической установки Атырауского НПЗ Бексултан Дуйсенгулов — отметил, что в цивилизованных странах сточные воды обрабатываются и используются повторно.

— Израиль перерабатывает 80 процентов потребляемой воды. Компания ТШО также использует голландские технологии. За последнее десятилетие серьезно ощущаются последствия глобального потепления, изменения климата. Если такая ситуация сохранится, река Урал обмелеет. По официальным данным, в прошлом году объем воды сократился на 40 процентов, — подчеркнул Бексултан Дуйсенгулов, предложив запустить проект по повторному использованию сточных вод.

По завершении дебатов, где обсуждались самые актуальные вопросы общества, участники проголосовали за предложенных кандидатов в депутаты маслихата Атырауской области.