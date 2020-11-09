Жылыойский район с рабочим визитом посетил Махамбет Досмухамбетов

Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов побывал с рабочим визитом в Жылыойском районе.

Руководитель региона посетил центральную районную поликлинику, где лично проверил степень готовности Жылыоя к прогнозируемой второй волне пандемии Covid-19. Поликлиника, в которой трудятся 122 врача и 435 медицинских работников среднего звена, принимает до 1 250 пациентов в смену. Кроме того, было также проверено наличие на складах медикаментов, одноразовых средств защиты.

— Выражаю особую признательность вам за мужество в борьбе с опасным вирусом. В соответствии с поручением Главы государства ознакомился с подготовительными работами. Убедился, что они ведутся на должном уровне, имеется достаточный резерв средств защиты и лекарств, — сказал аким области, беседуя с врачами.

— Для нас важны здоровье и безопасность каждого. Наши граждане должны помнить о сложной ситуации летом, поэтому вновь необходимо усилить бдительность. Всегда следует помнить об ответственности за себя лично и своих близких, — добавил аким.

Далее Махамбет Досмухамбетов отправился в среднюю школу №16 имени Д. Жазыкбаева города Кульсары, прошедшую капитальный ремонт. В рамках программы «Дорожная карта занятости на 2020-2021 годы» в этом учебном заведении на 754 места были проведены строительно-монтажные работы, благодаря чему было трудоустроено немало местных жителей. По словам акима района, несмотря на существующие трудности, было создано более двух тысяч рабочих мест во всех отраслях экономики.

Население Жылыойского района, являющегося средоточием нефтяной промышленности, составляет около 84 тысяч человек, из которых порядка 62 тысяч проживают в районном центре — городе Кульсары. Здесь глава региона осмотрел ряд социальных объектов, строящихся в рамках программы «Игилик», спонсируемой ТОО «Тенгизшевройл».

Махамбет Досмухамбетов также ознакомился с темпами строительства современной центральной районной больницы на 275 койко-мест. Оснащенная новейшим медицинским оборудованием она будет сдана в эксплуатацию в декабре текущего года.

Следующим пунктом рабочей поездки стало место проведения дноуглубительных работ и береговая зона реки Курсай. Здесь, на выезде из района Камысколь, сооружен мост, благоустроена набережная — вдоль нее скоро будут установлены фонари, скамейки и урны для мусора.

В следующем году также планируется начать строительство центрального стадиона на 3000 мест в городе Кульсары, со сдачей объекта в 2022 году. Здесь также будут спортзал и бассейн. Территорию объекта, конечно же, благоустроят и озеленят.

Еще один социальный объект, строящийся в рамках программы «Игилик», — это новая городская школа на 580 мест, возведение которой завершится в следующем году.

Аким области Махамбет Досмухамбетов напомнил подрядчикам и спонсорам, что вопросы качества строительства и своевременной сдачи социально значимых объектов будут находиться под особым контролем.

В свою очередь генеральный директор компании «Тенгизшевройл» Имер Боннер отметила: «Жылыойский район, особенно Кульсары, очень важен для нас. Это не только место расположения нашего производства, но и родной край многих сотрудников нашей компании. Поэтому мы всегда стараемся инвестировать в район. Уже несколько лет мы поддерживаем проекты социальной инфраструктуры, реализуемых в Жылыойском районе в рамках программы «Игилик», и с нетерпением ждем момента, когда они будут завершены и заработают».

Далее глава региона провел специальное совещание с руководством компании «Тенгизшевройл». На нем рассматривались вопросы увеличения количества рабочих мест в следующем году, обеспечения приоритета местных кадров, а также продолжения строительства социальных объектов.

Отметим, это уже пятая поездка Махамбета Досмухамбетова в Жылыойский район в текущем году. С начала года он дважды посещал каждый из семи районов Атырауской области, где на местах знакомился с социально-экономической ситуацией и встречался с местным населением.

Информация и фото предоставлены службой коммуникаций Атырауской области