О чистоте окружающей среды

На очередной сессии областного маслихата депутаты ознакомились с работой, проведенной областным департаментом экологии. В ходе сессии аким области Махамбет Досмухамбетов также представил народным избранникам своего первого заместителя — Серика Айдарбекова, который будет курировать работу областного маслихата.

Заместитель руководителя департамента экологии Сырым Тилегенов отчитался перед депутатами об итогах работы за прошедшие месяцы. За отчетный период от объектов первой категории на экологическую экспертизу поступило 209 заявок, в результате 108 объектов получили положительное решение, по 49 заявкам было отказано, 13 заявок получили отказ по предварительной экспертизе, 39 проектов находятся на рассмотрении. По выдаче разрешений на эмиссию в окружающую среду оказано 43 услуги, выдано разрешений 37 заявителям, отказано шести объектам. За текущий год выдано разрешений на выбросы в объеме 376,7 тыс. тонн, за девять месяцев объем составил 115,6 тыс. тонн. Также выдано разрешение на стоки в объеме 51 тыс. тонн, за девять месяцев объем составил 5,9 тыс. тонн. Также на текущий год разрешено размещение 534,5 тыс. тонн твердых бытовых отходов, на сегодня размещено 130,478 тыс. тонн.

За девять месяцев департамент провел экологический контроль в отношении 46 природопользователей, из них 11 прошли профилактический контроль, 35 — внеплановый. По итогам выявлено 130 нарушений, на устранение выдано 85 предписаний. По 54 административным делам в бюджет выплачено 88,4 млн тенге. За девять месяцев в качестве возмещения за нанесенный ущерб окружающей среде выдано 42 предписания на сумму 810 млн тенге. На сегодня по 35 предписаниям выплачено 78 млн тенге. В связи с истечением срока добровольного внесения штрафа по предписаниям дела пяти предприятий — ТОО «ТШО», КГП «Атырау облысы су арнасы» и ТОО «АК Холдинг Курылыс Компаниясы» — на сумму 729 млн тенге направлены в суд. В этом году в казну поступило более 5 млрд тенге за нанесенный ущерб природе, в прошлом году — по 12 предписаниям.

За девять месяцев текущего года взято 175 проб. Это 45 проб из загрязненных источников воды, 29 проб из загрязненной почвы, 101 проба по случаям загрязнения атмосферного воздуха. В прошлом году акимат области закупил передвижную экологическую аналитическую лабораторию, на сегодня все оборудование прошло проверку и лаборатория запущена в работу. За прошедший период зафиксировано 154 факта загрязнения атмосферного воздуха сероводородом, из них два факта загрязнения на экстремально высоком уровне.

Благодаря космическим снимкам в радиусе 50 км на территории города Атырау выявлено 484 стихийные свалки. Совместно с акиматом области составлен план по ликвидации свалок, на сегодня очищена 451, работы продолжаются.

Руководитель областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кадыржан Арыстан в своем выступлении остановился на задачах в рамках разработанной Стратегии на 2020-2023 годы. На этот срок намечены работы по реализации планов по улучшению качества окружающей среды, завершение строительства и начало работы новой КОС и полей испарения, регулирование работы по твердым бытовым отходам, эффективному использованию водных ресурсов и другие природоохранные мероприятия.

Секретарь областного маслихата Умирзак Зинуллин отметил, что в докладе нет ни слова о качестве воздуха. А эта главная проблема, которая волнует население. Нет ответа на вопрос об объемах выбросов крупных промышленных предприятий, что говорит о недостатке контроля. Вынесенные многократные предписания об устранении нарушений: АО «Эмбамунайгаз» – 4 раза, ТШО – 3 раза, «НКОК» – 2 раза — не приводят к результатам, компании продолжают загрязнять.

В ходе сессии депутаты также донесли проблемы жителей Кызылкогинского района. Так, жители населенных пунктов Сагиз и Ойыл уже два года испытывают дефицит воды.

Надо создать ведомственную комиссию с целью решения проблемы путем строительства водопровода с территории Актюбинской области. Нужно решать вопрос финансирования этого проекта.

— Ситуация с водоисточниками в области стоит остро. В Кызылкоге две линии Сагиз и Жамансор питаются за счет месторождения Кереген, запасы которого уменьшаются. В селе Миялы вода подается по часам. Будем решать вопрос, готовить проекты. Пока будут приниматься временные меры по водоснабжению населенных пунктов Кызылкогинского района, — отметил Махамбет Досмухамбетов.

Также депутаты обратили внимание на увеличение объема изъятия средств в бюджет государства от Атырауской области. На сегодня сумма составляет 200 млрд. тенге. В нашей области все сферы имеют проблемы, отдельным разделом стоят экологические вопросы, поэтому надо решать вопрос, чтобы поступившие средства от штрафов оставались для решения местных проблем.

Умирзак Зинуллин сообщил, что данная мера прописана в новом Экологическом кодексе. Вопрос об экологических платежах будет обсуждаться на следующей сессии маслихата, когда будет рассмотрен вопрос о казахстанском содержании компаний «ТШО» и «НКОК».

Алма ТУРГАНОВА